立院外交、財政聯席會審查》國防特別條例 僅兩條文達共識

國防部長顧立雄出席國防、財政委員會聯席會議審查國防特別條例草案，會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

立法院外交、財政聯席會昨日審查完成政院版、民眾黨團版、國民黨團版的國防特別條例草案，但僅針對條例主管機關為國防部，以及條例應依照「政府採購法」及相關法令辦理等兩條條文達成共識，其餘條文全數保留，恐影響對美軍購期程。針對審查結果，國防部長顧立雄會後受訪僅說，「我們繼續努力」。

顧立雄︰我們繼續努力

立法院外交、財政聯席會廿五日起逐條審議行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（一．二五兆元）、民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（四〇〇〇億元）、國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」（三八〇〇億元+N）。

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歷經一天半的討論，聯席會完成初審，但朝野僅對第二條「本條例之主管機關為國防部」及國民黨團版第三條明定國防特別條例應依照「政府採購法」及相關法令辦理達成共識。其餘條文全數保留，送交朝野黨團協商。

針對最關鍵的國防特別預算金額、採購項目名稱等，聯席會均未達成共識。民進黨立委王定宇重申「一．二五兆減N」的建議，認為此提案只要將採購條件設定更嚴格，就符合國民黨團版的三八〇〇億+N的概念，同時也達到國會監督目的。但朝野立委對此莫衷一是。

針對規範法案審計的政院版第六條、藍白版第七條，顧立雄主動釋出善意，同意國民黨團版本、民眾黨團版本部分內容，願意針對特別預算執行進度及績效，每會期向立院專案報告，並在條例施行屆滿之日次年五月底前，就其實施成效作成總結報告，並送立法院。但對國民黨團版關於懲戒執行機關首長與相關主管條文，顧立雄強調，不希望承辦人員因此承受莫名壓力；他更在休息協商時脫口說「把我移送懲戒就好了」。此條文最終保留送協商。

由於國民黨版明定須於一一七年底前完成軍購交貨。顧立雄表示，政院版的預算期程長達八年，若按國民黨版通過，將造成無法執行的顧慮，因為軍購是整體、系統性的規劃。

對於發價書是否與編列預算連結，顧立雄認為，正常預算案審查應先提計劃，待行政院核定後送預算進立院，屆時軍購還不一定走到知會國會的程序，若法案規定「發價書一來馬上給你通過」，反而是弱化立法院監督。

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