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    首頁 > 政治

    鼎越申請取消容獎「還在補件」 議員批以拖待變

    2026/03/27 05:30 記者何玉華、張慧雯／台北報導
    鼎越取消京華城案容積20%的申請，近一年還在補件中。（記者何玉華攝）

    鼎越取消京華城案容積20%的申請，近一年還在補件中。（記者何玉華攝）

    中石化︰願遵照法院最終判決辦理

    前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，護航圖利京華城取得廿％不法容積獎勵，昨被判刑十七年，京華城開發商鼎越被沒收不法利益新台幣一二一億餘元。鼎越昨晚表示，願遵照法院最終判決結果辦理二十％容積獎勵；不過，鼎越去年四月就承諾取消爭議的廿％容獎，近一年時間，還在補件程序中，民進黨台北市議員簡舒培質疑是「以拖待變」，國民黨議員游淑慧呼籲蔣萬安市府硬起來，主動撤銷不法容積，不能讓公權力在業者的「拖字訣」下被消耗殆盡。

    針對判決結果，鼎越母公司中石化表示，願遵照法院最終判決結果辦理二十％容積獎勵，由於尚未收到台北地院判決書，無法知悉全部判決理由，俟取得判決書後，徵詢律師進行研析，以維護公司及股東權益。

    鼎越去年四月九日向台北市都發局掛件申請變更設計，取消廿％容獎，讓容積從八四〇％回復到七二八％；同時申請建照變更。

    都發局昨表示，建照變更設計目前通知補正中。都市設計審議部分，去年十月廿二日及十二月五日兩度函請補正圖說，據以辦理後續變更設計程序，目前鼎越尚未再送件。

    京華城拆地下一、二樓樓板 進度約75％

    建築管理工程處說，京華城目前進行的是拆除舊有地下一、二樓樓板工程，拆除進度約七五％；因土地扣押中，依規定不受理申報勘驗，因此未進行地上二層以上樓版灌漿作業。地下室的壁樁、連續壁施作，是考量地層安全，經專業團體建議同意完成至地上一樓版施作。

    簡舒培認為鼎越「以拖待變」，透過補件拖延，其實是等司法判決，根本沒有放棄的意思。相信判決出爐後，後續補件會加快。

    許淑華表示，鼎越建照變更補件展延到四月廿八日，讓鼎越在判決後還有時間處理，顯示之前都是假動作，只是因外界質疑，擔心股價被拖累的敷衍作法；如今判決出爐，「鼎越可以放棄了吧！市府可以硬起來了吧！」

    游淑慧指出，「補件中」已淪為鼎越規避責任、觀望判決的緩兵之計；如今一審判決出爐，鼎越放棄爭議的廿％容獎，不應再有法律或程序上的模糊空間，應誠信履行承諾，勿藉故拖延。她也說，法律判決後，後續行政處置是市府的責任，蔣市府應「硬起來」，不應採取被動等待的消極立場，若鼎越持續以技術性手段延宕，應依法行政，主動撤銷不法容積獎勵。

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