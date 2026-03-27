鍾佳濱︰徐春鶯案 恐致民眾黨解散

根據徐春鶯起訴書，中共上海民革統促會副主任孫憲叮囑徐春鶯與黃珊珊（見圖）保持好關係，稱黃為「潛力股」。（資料照）

受中共指使統戰 嚴重性不亞於統促黨

原擬列入民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯，被依「反滲透法」等罪起訴。民進黨立委鍾佳濱昨指出，起訴書揭露其受中共黨政軍指使進行統戰，嚴重性不亞於統促黨，若國內政黨因滲透而危害憲政秩序，恐面臨內政部依法向憲法法庭聲請解散。

柯︰被抓的共諜誰多 民進黨才是共匪

民眾黨創黨主席柯文哲對此激動回應說，「到現在為止被抓到的共諜是民眾黨比較多、還是民進黨比較多？」更直指「民進黨才是共匪！」

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起訴書揭露 中共要徐與黃珊珊交好

根據起訴書，徐春鶯曾報告中共民政部兩岸婚姻主任楊文濤，黃珊珊將以無黨籍投入台北市長選舉，楊指「她支持咱，咱就支持她」，徐回覆「她希望我支持她，我說只要支持我們，我們一定支持你」。徐後續動員中配為黃珊珊站台造勢，黃珊珊落選後，孫憲仍叮囑徐春鶯與黃保持好關係，聲稱「她是潛力股」。

民進黨團書記長范雲受訪表示，徐春鶯接受統戰單位滲透影響台灣總統選舉，還以動員中配的能力為籌碼，向民眾黨索要不分區立委席次，這是非常嚴肅的國安問題。

鍾佳濱也認為，若徐春鶯接受中共黨政軍指令，負責與國內政黨接觸、共謀進行統戰，其嚴重性不亞於面臨被內政部聲請違憲解散的統促黨。

鍾說，中共黨政軍勢力利用某些人士破壞台灣的民主憲政體制，不只對政黨是嚴重打擊，對台灣的民主憲政也是嚴重傷害。從徐春鶯在起訴書所呈現的言行，很可能造成這樣的風險及危害。

此外，民眾黨主席黃國昌聲稱，徐春鶯當初是經海選選出。民進黨團副幹事長沈伯洋回應，柯文哲過去確實透過海選吸納許多年輕人才，但將所有爭議合理化為海選，反而對當初真心投入公共事務的年輕人不公平，誣衊那些真正有政治熱忱的人。

綠營質疑柯 早就知道徐背後是統戰部

民進黨發言人李坤城質疑，柯文哲稱海選前都沒見過徐春鶯、不知道她是誰，但按起訴書內容，其實柯很早就認識徐、也知道其背後是中國統戰部，還樂意藉由徐的背景掌握新住民族群，與中國保持關係，「就是中南海選過來的」。

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