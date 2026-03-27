陸委會︰中共「高度組織化」指揮中配團體

徐春鶯（資料照）

目標打入國民黨、民眾黨 扶植中配不分區立委

民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯培養中配參政，多次向中共官員彙報，上海市統促會副主任孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」陸委會發言人梁文傑昨日直指，中共對中配團體的介入和利誘，有一條高度組織化的指揮鏈，最重要目標是設法打入國民黨、民眾黨，在裡面扶植屬於中配的不分區立委。

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徐春鶯與中共上線 長期討論台灣政情

梁文傑指出，陸委會及相關單位長期以來一直注意中共對中配團體的滲透及利誘，這份起訴書讓我們了解很多細節，特別是徐春鶯案，從二〇二三年民眾黨提名徐女當立委開始，陸委會就很關注。

梁談及，徐春鶯與她的上線，中共民政部兩岸婚姻中心主任楊文濤、中共上海民革統促會副主任孫憲，幾乎每天都在討論台灣的政情，而且發展很久。

梁進一步說，徐春鶯這條組織線，二〇一八年先試圖在國民黨內扶植中配牛春茹、史雪燕擔任國民黨不分區立委，但國民黨將她們排在名單很後面，不可能當選；徐再藉由支持黃珊珊市長選舉，打入民眾黨內討取不分區立委，徐引發社會爭議退出後，改由李貞秀「女士」出任，這就是孫憲所說的「接班」。

梁文傑批評，徐春鶯在對話中說，她可以動員民眾黨前立委麥玉珍、國民黨立委推動中配「六改四」兩岸條例的修正。陸委會只要有立委提案都要去立法院與委員協商、解釋及報告，但想不到這後面竟然是有對岸的指揮及命令。

梁文傑分析，中共滲透不分黨派，國民黨、民進黨都被滲透過，民眾黨也不例外。桃園的馬治薇被收押時，民眾黨是開除黨籍的，「我個人相信，黃珊珊和徐春鶯接觸時，只是希望可以動員中配團體支持，應該不知道徐春鶯是心懷目的、背後有受人指揮」。

梁文傑︰被滲透不處理 就是在跟對岸合作

梁文傑指出，每一個政黨都可能被中共滲透，凡是被滲透就是受害者，但是當滲透的事實很明顯，政黨就要處理，「否則你就是自願被滲透，你就是在跟對岸合作」。

關於徐春鶯曾協助孫憲隱瞞身分來台，私下密會時任國民黨黃復興黨部主委季麟連。梁文傑說，孫憲是以商務參訪名義進來，申請資料沒說要去見國民黨，對於孫憲與幫他申請的公司，以後都會做限制。

民眾黨主席黃國昌聲稱，中配徐春鶯的起訴書是民進黨側翼寫的。陸委會發言人梁文傑批評，凡事有認真看過起訴書的人，都不會這樣講。（記者陳鈺馥攝）

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