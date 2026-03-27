京華城案一審宣判》收賄＋洗錢 應曉薇重判15年半 沒收5250萬元

國民黨台北市議員應曉薇收受威京集團主席沈慶京高達五二五〇萬元的賄款，台北地方法院昨依違背職務收賄罪、洗錢罪等，合併判處應執行十五年六月，褫奪公權六年，沒收五二五〇萬元賄款。圖為應曉薇由女兒陪同聽判。（記者塗建榮攝）

裁定加保三〇〇〇萬元

國民黨台北市議員應曉薇收受威京集團主席沈慶京高達五二五〇萬元的賄款，台北地方法院昨依違背職務收賄罪、洗錢罪等，合併判處應執行十五年六月，褫奪公權六年，沒收五二五〇萬元賄款。應聆判後強調不可能逃跑，盼能降保，卻被裁定加保三〇〇〇萬元；北院認定，應在搜索前試圖出境逃避偵審，又對公務員施壓，使京華城獲得龐大不法利益，違法程度重大。

判決指出，應曉薇身為市議員本應廉潔監督市政，卻為利益收受沈慶京賄款五二五〇萬元，並以領現金繳卡費製造斷點、提高查緝困難；賄款包括於二〇一七至二〇一九年間透過實際掌控的華夏協會收受沈慶京六〇〇萬元、二〇二一年透過五間協會兌現四五〇〇萬元，並在二〇二二年收受沈慶京匯款一五〇萬元。

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搜索前試圖潛逃 偵審時飾詞狡辯

判決指出，應曉薇以廿八次質詢、約見、大量索資等方式施壓基層公務員，要求公務員通過京華城非法容積，使京華城獲得龐大不法利益，有違市民付託及市議員本質，違法程度重大。

合議庭指出，應曉薇於檢察官搜索前，輾轉乘車至桃園國際機場，又轉往台中國際機場準備出境，欲潛逃避免追訴與審判。應曉薇偵審時均否認犯行、飾詞狡辯，犯後態度不佳，依其智識、經濟狀況、家庭狀況等因素，量處十五年六月徒刑。

北院昨在宣判結束召開強制處分庭，應曉薇主張沒有加保能力，強調她會在家照顧媽媽，不可能逃跑，盼能降保，但強制處分庭仍裁定再加保三千萬元。

黃景茂、彭振聲、邵琇珮 觸犯圖利罪

此外，台北地方法院昨也認定台北市政府前都發局局長黃景茂、前副市長彭振聲及都發局前總工程司邵琇珮，明知京華城都市計畫細部計畫案草案所載容積獎勵內容違反法令，仍逐層呈核，並由前市長柯文哲決行送入公告公開展覽程序，三人均觸犯貪污治罪條例「公務員與非公務員共同對主管及監督事務圖利罪」。

黃景茂被判六年六月有期徒刑，褫奪公權三年；彭振聲判刑二年、褫奪公權一年，邵琇珮判一年三月、褫奪公權一年。其中，彭、邵二人在偵查期間坦承犯行，且無犯罪所得，依法減刑並各獲三年緩刑。

京華城等案被告判刑一覽表

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