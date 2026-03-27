京華城案一審宣判》沈慶京行賄腐蝕行政廉潔 判刑10年

京華城等案被告判刑一覽表

裁定加保三〇〇〇萬元

威京集團主席沈慶京行賄前台北市長柯文哲二一〇萬元、台北市議員應曉薇五二五〇萬元，台北地方法院昨依圖利罪，判處沈十年有期徒刑。雖然沈昨主張企業面臨經營權危機需處理，並無逃亡想法，盼能降保，但北院強制處分庭昨仍裁定沈慶京加保三〇〇〇萬元。北院認定，沈行賄嚴重破壞威京集團的企業形象，更導致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦。

行賄應曉薇五二五〇萬

北院判決指出，沈慶京謀劃拆除京華城購物中心、改建為京華廣場，甚至行賄柯文哲與應曉薇等人，達成不法獲取此案土地容積率目的，沈因應曉薇多次陳情、施壓，力助京華城公司爭取容積率，共計交付賄賂共五二五〇萬元。

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判決認定賄款包括二〇一七至二〇一九年間以捐款名義匯入應曉薇實際掌控的華夏協會六〇〇萬元；二〇二一年開立六張支票由應曉薇所掌控的五間協會兌現共四五〇〇萬元；二〇二二年沈另匯款一五〇萬元。

至於柯文哲的部分，沈慶京在與柯會面後，柯收受以政治獻金名義交付的二一〇萬元，並指示市府將相關陳情送入都委會研議，最終透過細部計畫變更方式，違法給予最高廿％容積獎勵，替業者創造高額利益。

動搖市府中立性與市民信任

北院認定，沈慶京為擴張政商實力，長期行賄應曉薇，並透過顧問吳順民協助爭取本案容積，使應、吳對都發局相關官員施壓，沈還與柯文哲積極接觸、會面，促使柯領導的北市府違法核給容積獎勵，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元；沈重創威京集團形象，損及股東員工利益，並腐蝕行政廉潔，動搖市府中立性與市民信任。

北院審酌，沈慶京全程否認犯行，兼衡其智識、經歷及經濟、家庭狀況，依非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪判處有期徒刑十年、併科罰金二〇〇〇萬元，得易服勞役，並褫奪公權五年。

威京集團主席沈慶京行賄前台北市長柯文哲二一〇萬元、台北市議員應曉薇五二五〇萬元，台北地方法院昨依違背職務行賄等罪，判處沈十年有期徒刑。圖為沈慶京步入法院聽判。（記者塗建榮攝）

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