政治獻金案、眾望基金會案》柯文哲掏空6134萬 觸犯公益侵占及背信罪

京華城等案被告判刑一覽表

政治獻金專戶資金流入木可 部分轉進家人證券帳戶

前台北市長柯文哲任內，與老同學李文宗共同利用木可公司及民眾黨政治獻金專戶，侵占「柯文哲、吳欣盈總統副總統政治獻金專戶」資金高達六一三四萬餘元，並挪用眾望基金會公款八二七萬元支付競選總部員工薪資。台北地方法院審理，就政治獻金案部分，柯文哲依兩項公益侵占罪分別判刑二年及三年六月；眾望基金會案部分，判背信罪二年六月。

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謝國樑母等人政治獻金 未存入專戶

判決指出，柯文哲明知政治獻金依法須存入專戶並依規定申報，仍接續侵占捐贈給民眾黨的政治獻金，包括周俊吉（信義房屋創辦人）配偶周王美文、謝國樑（基隆市長）之母林曼麗及林命群等人各捐贈現金二〇〇萬元，共計六〇〇萬元，收受後迄今未存入政治獻金專戶，也未依法申報，構成公益侵占。

政治獻金支付員工薪資 構成侵占

柯文哲、李文宗及李文娟分工合作，利用木可公司作為資金運作平台，以肖像權授權名義將政治獻金專戶資金一五〇〇萬元匯入公司帳戶，再由李文娟匯款共計四五〇萬元至柯文哲個人帳戶，其中二四四萬元轉入其家人證券帳戶，屬以商業外衣包裝的侵占行為；三人另明知政治獻金賸餘款僅得用於法定用途，仍指示以政治獻金支付員工薪資，自二〇二四年四月起接續匯款共計一二四萬餘元，構成侵占。

此外，柯文哲競選團隊推出KP小物及舉辦KP SHOW募款演唱會，商品與門票價格均遠高於相 關成本，性質上屬政治獻金；二〇二三年六月至二〇二四年一月間，柯文哲與李文宗兄妹將募款所得四一三三萬餘元及演唱會盈餘七十七萬餘元，均留存於木可公司帳戶，並未存入政治獻金專戶。

至於企業捐贈，合議庭表示，採風情資分析公司負責人孫丁君原欲捐款支持民眾黨，經三人指示改將款項匯入木可公司帳戶，分次匯款共計三〇〇萬元，並開立不實發票掩飾為「設計顧問費」，同屬侵占行為。

另，柯文哲與李文宗明知眾望基金會設立宗旨為從事社會公益，仍將競選團隊人員形式上聘為基金會員工，實際從事競選活動，自二〇二一年十二月至二〇二四年八月間，動用基金會資金支付薪資共計八二七萬餘元。合議庭認為，該筆支出占基金會年度總支出高達六成，未用於公益業務，違反章程規定，使基金會資產淪為競選資金來源，已構成背信罪。

前台北市長柯文哲任內，與老同學李文宗共同利用木可公司及民眾黨政治獻金專戶，侵占「柯文哲、吳欣盈總統副總統政治獻金專戶」資金高達六一三四萬餘元，並挪用眾望基金會公款八二七萬元支付競選總部員工薪資。台北地方法院審理，就政治獻金案部分，柯文哲依兩項公益侵占罪分別判刑二年及三年六月；眾望基金會案部分，判背信罪二年六月。圖為柯文哲聽判後不發一語上車離去。（記者塗建榮攝）

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