從白色力量到紅、黑交雜 柯文哲鑽營金錢遊戲 自陷「污」泥

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等貪污案，一審判處十七年徒刑，問鼎總統大選之路夢碎。（記者羅沛德攝）

記者林哲遠／特稿

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等貪污案，一審判處十七年徒刑，問鼎總統大選之路夢碎，自居「雍正皇帝」的他，皇帝夢落空。昔日以「白色力量」席捲政壇的政治明星，今日身陷貪瀆重罪，曾標榜超越藍綠的第三勢力，自此蒙塵。

出身台大醫院創傷醫學體系的柯文哲，自稱二二八受難家屬後代、深綠背景，二〇一四年以無黨籍身分參選台北市長，獲得民進黨禮讓，打著公開透明、不藍不綠、理性務實的旗幟當選市長。

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柯文哲於二〇一五年八月首次以市長身分前往中國參加雙城論壇；隔年，與前總統蔡英文爆發「北門會」不歡而散；二〇一八年柯與民進黨分手後，仍成功連任市長；隔年成立台灣民眾黨，於二〇二〇年立委選舉拿下五席不分區席次，助長柯征戰總統大位的野望；二〇二四年總統暨立委選舉，角逐大位的柯文哲拿下三六九萬票，八席不分區立委居國會關鍵少數，擴大延續政治能量。

京華城案收賄 政治生涯分水嶺

豈料，京華城收賄等案，成為柯文哲政治生涯分水嶺。前年八月起爆發系列政治獻金申報不實，其中涉及木可公關等多個與柯有直接關係的私人公司、基金會，加上被揭露花四三〇〇萬元政黨補助款以個人名義購買商辦、妻子找房仲看億元豪宅等，標榜新政治的「阿北」，原來處心積慮地鑽營金錢遊戲。

除司法案件外，柯文哲在兩岸與國安議題上的用人與路線也令人錯愕。柯自稱「深綠」，卻在二〇二四年立委選舉時擬將中國籍配偶徐春鶯列入不分區立委名單；徐如今涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，受中共指示替指定候選人站台造勢，被依「反滲透法」等罪起訴。

相關爭議未平息，檢調更發現，徐與上海市統促會副主任等官員密切往來，討論現任民眾黨中配立委李貞秀接班布局；李自今年起進入國會後，不僅違反「國籍法」未放棄中國籍，更以中國配偶身份，大鬧立院內政委員會。從徐春鶯到李貞秀，柯文哲是否成為中共滲透我國國會破口？

走過十餘年政治路，柯撼動藍綠結構，讓第三勢力成為政壇關鍵少數；但隨著司法風暴到國安疑慮，其政治光環迅速消退。柯文哲故事仍未結束，但他的政治黃金年代，已然畫下句點。

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