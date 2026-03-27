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    首頁 > 政治

    曾經審理幸福人壽掏空案、潤寅詐貸案 柯案審判長號稱「百億犯罪剋星」

    2026/03/27 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    柯文哲涉京華城弊案昨一審宣判，審判長江俊彥因曾審理「潤寅詐貸案」，而有「百億犯罪剋星」的稱號。（資料照）

    柯文哲涉京華城弊案昨一審宣判，審判長江俊彥因曾審理「潤寅詐貸案」，而有「百億犯罪剋星」的稱號。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉犯京華城容積、不當收取政治獻金等案，台北地方法院昨重判十七年有期徒刑，此案是由北院審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢所組成的合議庭做出判決，三位法官皆各自審理過矚目案件，其中江俊彥更是因審理「潤寅詐貸案」，而有「百億犯罪剋星」的稱號。

    審判長江俊彥是司法官訓練所卅九期結業，在北院任職近廿年，開庭時情緒穩定具耐心，個性溫文儒雅，常語帶幽默，讓法庭上氣氛在嚴肅中暫獲喘息。

    不過，看似斯文而溫柔的江俊彥，面對金融罪犯下手卻毫不手軟，他於二〇一六年審理「幸福人壽百億掏空案」時，儘管面對外界的各種施壓，仍重判被告鄧文聰廿八年，刑度遠超檢方起訴時所求刑的廿一年。

    江俊彥過去也曾審理史上不法金額高達四七二億元的史上最大詐貸「潤寅詐貸案」，並分別重判了楊文虎、王音夫妻檔廿六年、廿八年，經此一戰，他也獲得「百億犯罪剋星」的稱號。

    受命法官許芳瑜司法官訓練所五十二期結業，她外型清秀，二〇二二年進入重金庭後承審各類龐雜金融案，如兆豐金前董座招待案、花蓮富里鄉長賄選案，及廣為人知的「im.B吸金案」。近期網紅「仙塔律師」李宜諪所捲入靈骨塔詐騙案也由她承審，她雖然性格溫和，但過去曾在審理柯案時，因為檢辯雙方鬥嘴不停而罕見動怒。

    陪席法官楊世賢司法官訓練所五十五期結業，他過去所審理案件中，也不乏受矚目案件，如藝人「雞排妹」鄭家純（現名：鄭采勻）公開網紅陳沂手機號碼案、震驚社會的「台版地面師案」等。

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