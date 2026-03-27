京華城案一審宣判》批政治操控司法 柯嗆：我不會投降

前台北市長柯文哲因涉京華城收賄等案，一審遭判刑十七年，柯昨召開記者會批台灣司法已成政治工具，並嗆他不會投降、更不屈服。（記者羅沛德攝）

激動點名賴清德 「毀掉我，還有千千萬萬個小草」

前台北市長柯文哲涉京華城容積率收賄等案，台北地方法院昨判柯十七年徒刑、褫奪公權六年。柯昨在記者會批評台灣司法已成政治工具，聲稱他從未介入此案、「何來貪汙？」並嗆他不會投降、更不屈服。

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柯文哲昨下午先赴北院聆判，傍晚召開記者會。柯表示，司法應是國家最後一道防線，但本案已淪為政治操作工具；整起案件「不是依證據辦案，而是編故事定罪」。針對判決核心的二一〇萬元政治獻金，柯強調自己「根本不知道這筆錢」，更未涉及任何不法金流，檢方是在無證據情況下認定他收賄，「我沒有圖利、沒有貪污」，痛批檢方以模糊事實、推論將他羅織入罪。

柯質疑，檢方偵查過程中充滿政治清算意味，這起案件最擔心的不是他自己，「而是公務體系以後更不敢做事」，即便是依法決策都不敢下判斷。最後，柯情緒激動點名總統賴清德，強調他將持續抗爭，「你們以為毀掉一個柯文哲就能幫執政黨掃除障礙，但毀掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草。我們要阻止司法淪為政治工具。這場審判還沒結束。我柯文哲絕對不會投降！絕對不會屈服！」

民眾黨主席黃國昌質疑，北院一審為了宣告柯文哲十年以上有期徒刑的罪名，在Excel表格一五〇〇萬元站不住腳後，轉而把捐給民眾黨的二一〇萬元當成賄款。但柯文哲連有七個人分別捐了三十萬元到民眾黨都不知道，這到底是哪門子賄賂？

民眾黨全國動員 週日上凱道

「我們會更團結地站在一起，繼續向前！」黃國昌宣布，民眾黨爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪綠色威權所操控的的司法，他已責成祕書長召集中央委員、中評委舉行擴大聯合會議，並正式發出全國動員令，號召支持者在週日下午一同上凱道、討公道。

現場支持者跟著高呼，黃國昌喊說：「我們希望賴清德總統勇敢面對，好好跟台灣人民解釋為何要糟蹋司法，民眾黨一定站在第一線，向賴清德所領導的綠色威權對抗到底。」

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