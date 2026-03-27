沒收鼎越121億、木可6134萬

台北地方法院昨天宣判京華城等弊案，同時宣告沒收獲得20％不法容積獎勵的威京集團旗下鼎越開發公司121億545萬餘元。圖為鼎越在京華廣場施工。（資料照）

台北地方法院昨天宣判京華城等弊案，除了將柯文哲等九人各判十七年至一年，同時宣告沒收獲得廿％不法容積獎勵的威京集團旗下鼎越開發公司一二一億五四五萬餘元，沒收木可公關公司六一三四萬餘元，柯文哲個人則被宣告沒收一二六〇萬元。

柯文哲犯罪所得1260萬也沒收

台北地檢署是在去年向北院聲請鼎越、木可兩公司應參加本案的沒收程序，主張鼎越透過柯、沈等人的犯罪行為而違法取得京華廣場廿％容積獎勵，經鑑價價值高達一二一億餘元，以及柯等人利用木可公司侵占的政治獻金；合議庭去年九月裁准兩公司應參加沒收程序。

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北院昨宣判一併宣告沒收鼎越一二一億餘元；另，除了木可公司和柯文哲，也宣告沒收台北市議員應曉薇五二五〇萬元，及沒收柯文哲與李文宗共同侵占的眾望基金會八二七萬餘元。

此外，台北地檢署偵查期間也向北院聲請扣押「取得犯罪所得的第三人」鼎越公司的京華廣場土地；北院曾三度裁准，但鼎越也三度抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，目前由北院刑事庭接審。

北院法官去年四月、十月針對扣押案開庭，檢方主張若不扣押土地，將使鼎越違法取得的容積實體化，實現不法利得，且有被移轉以規避追徵沒收的風險。

鼎越的律師則指出，已向北市府申請變更設計，自行砍掉兩層樓、減少一點八萬平方公尺樓地板，容積率從八四〇％降至六七四％，若持續將土地註記為扣押，將使聯貸銀行不撥款，京華廣場恐淪為爛尾樓，但檢方質疑這些變更並未獲北市府點頭同意。北院尚未做成扣押裁定。

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