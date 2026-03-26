北市民政局長陳永德︰馬英九有點「番顛」

前總統馬英九（左）與前國安會秘書長金溥聰（右）。（資料照）

基金會鬧家變 當年馬市長「化妝師」金溥聰再度出手

馬英九基金會近日爆出茶壺風暴，前執行長蕭旭岑與前幕僚王光慈被控違反財政紀律，將送司法機關調查，馬並委由前國安會秘書長金溥聰處理；蕭則反擊任內所為均奉馬英九指示行事，並控馬「忘記了很多事」。曾歷經馬政府時期的國民黨籍前議員、現任台北市民政局長陳永德表示，馬現在「確實認人有點問題，有點番顛。」並回憶，當時馬與議會關係時好時壞，金則跟議會「非常不好」。

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陳：金過去跟議會關係非常不好

對於馬英九身體狀況，陳永德委婉回應，「確實認人有點問題，有點番顛。」馬任八年市長，金溥聰從新聞處當他的「化妝師」，一步步踏向台北市副市長職位，可見備受重視。金的個性有點自傲，較像是獨行俠，處理事情想法獨斷獨行，認為自己想法就是對的，不會考慮大家的需要或顧大局；馬則相反，當年馬與議會關係時好時壞，金則跟議會關係「非常不好」。

另名曾與「馬金體制」交手過的國民黨籍議員汪志冰指出，馬英九有嚴重的「政治潔癖」，從過往履歷來看，金溥聰一直是馬英九很信賴的左右手，為人處世鋒芒外露，甚至可以說是有點自視甚高，相對就會比較容易得罪人，但是一定會把馬英九的指令執行到位，這次再把金找來，勢必讓外界認為基金會一定發生很棘手的事情，但如今雙方說法南轅北轍，還是讓外界處於五里霧中。

20年前北市長初選 金也為馬出手

對於馬任內其他「家變」情形如金溥聰跟游梓翔屢傳不合，同為藍營議員的鍾小平認為，當時游只是新聞處長，金是副市長，地位無法相提並論，「這樣太小看金溥聰了！」差堪比擬的例子，應是廿年前國民黨舉辦台北市長黨內初選期間，馬選擇支持民調較低的葉金川去選，而非民調較高的歐晉德，「金溥聰的出手要這樣比才合理！」

馬家軍子弟兵、藍委羅智強昨受訪說，不了解基金會運作，但是「手心、手背都是肉」，當事雙方也有出面說明，那就交由社會大眾去公評。

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