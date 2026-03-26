國民黨北市議員初選 陳重文不顧黨規登記

李明璇（右）在羅智強（中）陪同下來登記。（記者甘孟霖攝）

同選區爭取提名 李明璇誤用楊智伃的麥克風 雙方志工口角

國民黨台北市議員登記參選第一梯次昨截止，涉入台智光案、農會賄選案而被判有罪的現任議員陳重文，昨也到場登記。針對媒體詢問是否脫黨參選？陳重文強調，基層的期盼一定會重視，爭取連任是最大目標。此外，昨日也發生插曲，同樣爭取松山信義區議員提名的國民黨前發言人李明璇、楊智伃上午陸續到北市黨部登記並先後受訪，由於李明璇受訪時誤用楊帶來的麥克風，引發楊的支持者不滿，雙方志工因此發生口角。

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涉台智光案、農會賄選 陳判有罪

國民黨北市議員首波登記結束，選區包含第一（士林北投）、二（內湖南港）、三（松山信義）選區，以及平地、山地原住民。此波登記，現任議員除涉詐領助理費案的李傅中武未登記外，均有登記參選；另新人有第一選區賴苡任、林揚庭、黃子哲；第二選區陳冠安；第三選區李明璇、李煥中、楊智伃、滿志剛、許原榮。

脫黨選？ 陳︰最大目標爭取連任

國民黨台北市黨部主委戴錫欽先前受訪指出，只要涉入司法案件，且一審宣判有罪的話，原則上就不能被國民黨提名參選，除非在登記前相關判決已經翻案。不過，陳重文昨日仍到黨部登記，他強調現在還是黨員，任務就是幫國民黨在士林北投開疆拓土，也要幫市長蔣萬安延續市政，這是他一直以來的目標，判決確定前他都可以登記，至於黨中央要怎樣處理，他會尊重黨的機制。

3個選區 現任僅李傅中武未登記

媒體追問，如果最終國民黨黨認定不符資格，他是否有可能脫黨參選？陳重文說，服務基層已十二年，基層期盼以及在地聲音，他一定會重視，會以爭取連任為最大目標來努力。

松山信義區 5新人競逐提名

此外，昨日上午九點四十分，楊智伃在立委陳菁徽及青年團戰友陪同下，率先到黨部登記；李明璇約於十點到黨部，並找來立委羅智強幫忙站台。但過程發生插曲，李受訪時使用的擴音喇叭正是楊團隊所帶來，李受訪一半，楊團隊要收走喇叭，因現場記者正在收音，被要求不要收走。一名楊智伃支持者為此忿忿不平，並與李明璇的志工因此發生口角，場面一度火爆；所幸雙方幕僚溝通之後，衝突場面未擴大。

此外，由於羅智強昨晚間也幫楊智伃站台掃街，媒體也關注他對於此選區新人的支持態度？羅智強則說：「我現在眼裡只有李明璇。」

楊智伃前往黨部登記參選。（記者甘孟霖攝）

國民黨台北市議員陳重文昨天前往黨部登記參選。（記者甘孟霖攝）

楊智伃、李明璇登記參選議員，雙方志工、幕僚因誤用麥克風一度口角。

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