李貞秀爆高虹安收柯700萬 民眾黨中評會調查

民眾黨中配「立委」李貞秀日前直播爆料，新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲七百萬元。民眾黨主席黃國昌昨天回應，黨中央嚴肅看待此事，已經接到具名的檢舉，將交由中評會處理。（資料照）

黃國昌：已接到具名檢舉

民眾黨中配「立委」李貞秀日前直播爆料，新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲七百萬元，廿四日遭高否認，要「放話者自重」，李貞秀也坦承失言；民眾黨主席黃國昌昨天回應，黨中央嚴肅看待此事，已經接到具名的檢舉，將交由中評會處理。

李貞秀二十三日晚間直播爆料，高虹安曾收受柯文哲七百萬元，高二十四日聲明反駁，更要「放話者自重」。對此，李貞秀事後受訪坦承當時「情緒很激動」，在事實未經查證、混淆資訊的情況下失言，雖不認識高也無直接接觸，後續將找機會向高當面致歉。

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準備參選新北市長的黃國昌昨召開政見記者會，對於李貞秀指控高虹安收錢，是否繼續適任不分區立委？黃國昌表示，去年發生類似爭議時，他已公開說明，所有黨公職人員的言行，都要求有一致的標準，會交由中評會嚴肅處理。今年再發生更嚴重的事情，黨中央的態度一樣，就依照制度交由中評會來處理，黨中央是非常嚴肅看待這件事。

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