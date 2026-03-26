徐春鶯案爆「李貞秀接班」 民進黨：契合中共亂台

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯（左）因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，本報進一步揭露，徐曾與中共官員討論李貞秀（右）的立委接班布局。民進黨昨天批評，民眾黨從徐春鶯到李貞秀，一連串行為完全契合中共亂台目的，藐視台灣主權與民主法治。（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，本報進一步揭露，徐曾與中共官員討論李貞秀的立委接班布局。民進黨昨天批評，民眾黨從徐春鶯到李貞秀，一連串行為完全契合中共亂台目的，藐視台灣主權與民主法治。

吳思瑤：民眾黨是幫凶或主謀？

徐春鶯案爆出中配接班疑雲，民進黨發言人吳崢指出，曾列民眾黨不分區立委候選人的徐春鶯，過去因自稱曾任中國國家幹部引發風波而退選，涉嫌長期向中共回報台灣政黨動態，並配合指示為柯文哲、黃珊珊站台，近日因涉犯「反滲透法」遭起訴。而李貞秀至今未放棄中國國籍，在立法院殿堂頤指氣使，甚至不具備基本的政治素養。

請繼續往下閱讀...

吳崢質疑，從徐春鶯到李貞秀，民眾黨的人選總是與中國關係糾纏不清？這一連串行為完全契合中共亂台目的。面對這麼多問題的人選，民眾黨還要放任到底嗎？難道是因為已經沒有中共代理人的備案。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪直言，中國大剌剌不演了，對照「李女士」在立院製造的混亂，台灣社會應當想想，這些罪證確鑿、來自徐春鶯自己的證詞，「李貞秀沒問題嗎？」她說，這絕對只是冰山一角，中國利用兩岸通婚、促進統一，這些中配就成為中國滲透最好的工具，徐春鶯到李貞秀都是如此。

吳思瑤說，民眾黨到底是單純被赤化、被滲透的受害者？還是明知如此，仍然選擇與中共合作，成為介入台灣民主的幫凶或主謀？從徐春鶯到李貞秀，中國企圖在台灣建立「中配政治大聯盟」前進立法院，這個聯盟絕對不會只有徐春鶯、李貞秀，未來可能還有更多計畫中的人選及滲透方式，大家不可能不防。

民進黨立委吳沛憶提醒，徐春鶯當時被質疑雙重國籍時，曾裝委屈說民進黨抹紅，與李貞秀現在的說法根本是同一個模板。這非常可能是中共在台灣培養特定中配參政、建立接班梯隊，計畫性滲透台灣政治的計劃，還有沒有案外案？一定要嚴查到底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法