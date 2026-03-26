馬英九、蕭旭岑反目 林楚茵：馬鄭爭兩岸主導權

國民黨立委認為，目前國民黨中央與馬英九基金會的戰火，恐怕不會像鄭麗文所說「很快就翻篇」。圖為國民黨主席鄭麗文昨日主持中常會，特別發言要做副主席蕭旭岑的後盾。（記者張嘉明攝）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑「被離職」事件延燒，前總統馬英九不僅直指蕭違反財政紀律，接受媒體專訪更指控蕭常赴中接觸很多台商，之間有無財務關係都沒向他說明；蕭則反擊馬英九知情卻「忘了很多事」。民進黨立委林楚茵昨直言，國民黨主席鄭麗文默許蕭以副主席身份在黨中央回應此事，是否想在鄭習會前拉回兩岸之間的主導權。

林楚茵表示，有關蕭旭岑指稱，馬忘記了很多事，馬英九是忘記了、害怕想起來，還是根本沒有辦法想起來；無論如何，從蕭在黨中央用副主席身分召開記者會回應此事，顯見是想在鄭習會前，拉回兩岸之間的主導權，是不是「馬鄭之爭」，國民黨自己最清楚。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤：鄭蕭路線 可能代表習路線

民進黨立委吳思瑤則說，無論國民黨內的路線之爭如何，都希望不要讓中國介入台灣的政黨政治；對台灣全社會來說，鄭麗文、蕭旭岑的路線可能代表著中國領導人習近平的路線，民進黨擔憂的是中共是不是成功滲透國民黨黨務，進而影響台灣內政。

國民黨內對此則是議論紛紛。鄭麗文出面力挺蕭旭岑，不會讓「賊人或有心人士得逞」；有與馬英九熟識的黨內人士遺憾說，這件事明明可以低調處理，卻演變成蕭旭岑必須出來說明馬總統的狀況，還要讓狀況不好的馬接受專訪，讓外界更見縫插針國民黨的「八卦」，承擔的是整個國民黨和馬英九。

藍委指鄭「賊人」說 恐激怒「有心人士」

有國民黨立委認為，目前國民黨中央與馬英九基金會的戰火，恐怕不會像鄭麗文所說「很快就翻篇」。可以理解鄭麗文護蕭心切，但「賊人」說恐怕更會激怒她口中的「有心人士」，而且鄭麗文和「有心人士」也不是沒有過節，這件事情短時間內恐怕很難終了。

這位立委也說，「特定人士」的行為，影響到的不只是馬英九，更影響到國民黨整個氣勢，原本賴清德總統願意重啟核電，正是國民黨捍衛核電政策的好時機，但「特定人士」出來搗亂，反而模糊了整個政治氛圍的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法