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    首頁 > 政治

    馬英九基金會人事風波擴大 馬：蕭旭岑在中國有無接受捐款要查清楚

    2026/03/26 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    前總統馬英九前天接受平面媒體訪問表示，基金會前後任執行長蕭旭岑、王光慈兩人去職是因為「財政紀律的問題」，更稱兩人常結伴到中國訪問、接觸很多台商，他們有沒有接受捐款，要查清楚。圖為去年九月五日高院審理三中案，馬英九（左二）以被告身份出庭，蕭旭岑（左一）陪同。（資料照）

    前總統馬英九前天接受平面媒體訪問表示，基金會前後任執行長蕭旭岑、王光慈兩人去職是因為「財政紀律的問題」，更稱兩人常結伴到中國訪問、接觸很多台商，他們有沒有接受捐款，要查清楚。圖為去年九月五日高院審理三中案，馬英九（左二）以被告身份出庭，蕭旭岑（左一）陪同。（資料照）

    馬英九基金會人事風波持續延燒，前總統馬英九前天接受平面媒體訪問表示，基金會前後任執行長蕭旭岑、王光慈兩人去職是因為「財政紀律的問題」，更稱兩人常結伴到中國訪問、接觸很多台商，他們有沒有接受捐款，要查清楚。但馬也坦承，這個年齡會健忘，有些事可能記憶不清楚，但沒什麼大問題。

    坦承會健忘 「但沒什麼大問題」

    據了解，馬英九接受專訪的時間極短，十幾分鐘即結束，且中間馬不斷重複同樣的詞彙，答覆的狀況不佳，讓陪同訪問的馬英九基金會新任執行長戴遐齡一度決定終止訪問。

    馬英九基金會日前聲明強調，戴遐齡人品端正，操守清廉。馬也對平面媒體說，他對財務方面的事情涇渭分明，一定要保持清楚。「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。

    找金溥聰處理 「這有什麼奇怪的」

    馬英九除了多次強調自己「六親不認」，更指自己擔任法務部長期間起訴過八、九百人，裡面很多人是他的親信。馬表示，王、蕭違反財政紀律的問題，除了內部員工檢舉，基金會也有發現，具體事證整理得差不多了，他有信心，之後會送請司法調查。

    對於為何找前國民黨秘書長金溥聰處理此事，馬指出，金與他合作多年，這有什麼奇怪的？

    不過，事實上馬英九卸任總統後，馬、金兩人互動並不頻繁，甚至可說是漸行漸遠。蕭旭岑在二〇二四總統大選時曾多次批評金溥聰，也是以馬英九基金會執行長的名義發言。

    對於蕭旭岑稱薪水等事情都有向馬英九報告，馬反問，真的是這樣嗎？但馬也說，自己今年七十六歲了，有些事可能記憶不清楚，但不會有很多，這個年齡偶爾會有些健忘，這很自然，沒有什麼大問題。

    指蕭若行得正 「怕什麼人挑撥」

    對於蕭旭岑說，很多事馬英九「都忘了」，且受到有心人從中挑撥。馬英九則表示，他從政多年，最恨貪污、背信，一定堅持查清楚，協助處理此事的高華柱是董事，也都知情，希望司法機關徹底調查。馬反問，蕭旭岑若行得正、坐得端，怕什麼人挑撥？

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