馬英九基金會人事風波擴大 蕭旭岑：馬英九近年很多事都忘了

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑昨日在國民黨中央黨部召開記者會，語帶哽咽表示很遺憾也很難過要走到今天這一步。（記者張嘉明攝）

馬英九基金會前執行人事風波持續延燒，前總統馬英九直指曾任基金會執行長的國民黨副主席蕭旭岑違反財政紀律，蕭昨透過臉書反擊，「馬英九知情卻忘了很多事」。蕭表示，「台灣有很多家庭應該也有類似的經驗」，長輩忘記了，懷疑你做了什麼他不知道的事情；蕭強調，他什麼事情都向馬英九報告，怎麼可能背信？違反財政紀律更是可笑。

「台灣很多家庭也有類似經驗」

「近年很多事情他忘了」，蕭旭岑坦言，他真的很難過，因為他非常敬愛馬英九，不想要傷害到馬，但是有些人是躲在背後利用馬的情況，「對我、對國民黨傷害兩岸關係」，他不得不站出來。

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媒體詢問，過去外界質疑馬英九失智的疑雲，蕭表示，他只能就事實陳述說，而且馬英九完全沒有理由去懷疑，其他的他沒有辦法去評論。

蕭旭岑說，馬英九指控他背信，那是不可能的，因為他什麼事情都跟馬報告，包含王光慈的執行長任命案董事會都有會議記錄，也有董事在場。事情發生後，也有一位他的老長官打電話跟他說，馬早上還問他，「為什麼旭岑跟光慈離開了？下午就說這兩個人很可惡要法辦」，讓他很心酸、無奈。

蕭旭岑表示，馬英九指他到中國和台商怎麼樣，說「我怎麼知道他們有沒有做什麼說什麼」，但他到中國去是帶青年交流，沒有台商，他很無奈。「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦，我很心酸很無奈」。

蕭旭岑說，他也正告在背後的「有心人士」及馬英九基金會執行長戴遐齡，「你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在已經事已至此，你們還要當幫兇嗎？」

媒體詢問馬英九為何要找前國安會秘書長金溥聰處理此事，蕭則說，不知金扮演的角色，「不知道有心人士有沒有包括他」。

鄭力挺蕭 斥馬幕僚傷害國民黨

國民黨主席鄭麗文則是表態力挺蕭旭岑，她強調國民黨會做黨員最大的後盾和支持，並批判馬英九身邊多年的幕僚朋友，不惜傷害馬、傷害國民黨，國民黨的同志不要變成「敵人手裡的刀，刺傷本黨」。

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