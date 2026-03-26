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    首頁 > 政治

    共諜案》吸收金防部前軍官刺探軍機 前四海幫成員判刑3年2月

    2026/03/26 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    前四海幫成員錢家兆涉嫌為大陸發展組織未遂罪，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    前四海幫成員錢家兆涉嫌為大陸發展組織未遂罪，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    前四海幫成員錢家兆被中國福建省廈門市王姓村長以金錢誘惑後，涉嫌吸收前金防部退役文姓軍官發展組織及刺探軍機，但被對方拒絕，案經高等法院高雄分院審結宣判，昨依違反國家全安法判處有期徒刑三年二月。

    據了解，花蓮高分檢偵辦前空軍戰術戰鬥機聯隊程姓軍官（起訴）涉嫌刺探國防軍機案，赫然發現前四海幫成員錢家兆，在二〇一五、一六年間，因頻繁往返中國洽談生意，結識擔任福建省廈門市翔安區澳頭村的王姓村長，遭對方以金錢誘惑吸收，同意為對岸發展組織。

    錢男為獲得每月固定報酬，在二〇二一年五月間，兩度與金門守備大隊戰車營機步連排長退伍的文姓軍官接觸，要求他以軍職身分和人脈吸收其他同袍加入，意圖蒐集軍機及發展組織，但遭到對方拒絕。不過，錢男的確曾取得「識別證」及與軍隊有關資料，交給王姓村長及所屬對台工作組織。

    高雄高分檢承辦檢察官李廷輝接獲情資，指揮調查人員前往錢住處等地搜查，並在去年底偵查終結，依違反國家安全法提起公訴。高雄高分院昨天上午審結宣判，審酌錢男坦承犯行，依為大陸地區發展組織未遂罪，判處有期徒刑三年二月，仍可上訴。

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