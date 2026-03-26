涉貪案今宣判》檢認定柯文哲收沈慶京1710萬 公益侵占6834萬

柯文哲涉貪案11名被告求刑一覽表（製表：記者翁靖祐）

京華城、政治獻金假帳等案今宣判

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，定今天下午二時卅分宣判，判決結果深受矚目。台北地檢署起訴認定柯文哲涉及四項罪名，包括收受威京集團主席沈慶京賄賂一七一〇萬元，護航京華城取得違法容積獎勵；兩件公益侵占罪共六八三四萬，包括侵占基隆市副市長邱珮琳經手轉交的六百萬元政治獻金、利用木可公司侵占六二三四萬元政治獻金；挪用眾望基金會八二七萬元款項，用於支付民眾黨幹部及員工薪水，涉犯背信罪。

檢方認定威京集團因不滿被刪除十二萬二八四平方公尺樓地板面積，向北市府提出訴願被駁回。然而，柯文哲明知違法卻護航京華城獲得廿％容積獎勵，讓威京集團獲得一二一億餘元不法獲利，而威京前後透過七名人頭匯款卅萬行賄二一〇萬元，事成後再用現金行賄一五〇〇萬元。

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北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都發局前總工程司邵琇珮則涉加速行政流程，設法讓京華城獲取廿％容積獎勵，並送入都委會研議。另，沈慶京還涉行賄北市議員應曉薇及其顧問吳順民，由應對北市府公務員施壓以加速行政流程，應、吳兩人共分別收受五二五〇萬、三六三萬餘元。

此外，檢方控柯文哲侵占邱珮琳經手的信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群三人捐給民眾黨的各二百萬元；柯、眾望基金會董事長李文宗、木可公司董事長李文娟利用木可公司販售募款小物，但民眾款項卻進入木可公司帳戶而非柯的政治獻金專戶，涉侵占共四一三三萬餘元，而大選時民眾黨曾藉「KP SHOW」賺取七十七萬餘元，也由木可收入囊中；木可還收採風公司捐予民眾黨三百萬政治獻金，並由李女開立不實發票交予對方。

檢方並認定柯文哲與李文宗自二〇二二年十二月至二〇二四年八月間，將民眾捐給眾望基金會的錢，挪用至聘請民眾黨秘書周榆修、發言人戴于文等十三名員工薪資，共八二七萬餘元，違背眾望章程第六條載明「本基金會以辦理臺北市社會福利（關懷）為目的」。

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，定今天下午二時卅分宣判，判決結果深受矚目。（資料照）

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