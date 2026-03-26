遭批支持軍購只是嘴巴說說 盧秀燕：我的支持就是重要訊息

中市議員陳俞融昨質疑市長盧秀燕支持軍購說法，是玩兩面手法。（記者蘇金鳳攝）

立法院外交國防委員會正在審查軍購特別條例，台中市長盧秀燕日前訪美曝與美方談及軍購案，台中市議會昨多名議員關切她支持的軍購版本究竟為何，盧秀燕意外曝，「美國未完全端出來」，美方向她透露，「川習會」受中東戰火延期一個月到一個半月，台灣軍購案會受到「川習會」連動，「相信賴總統應有掌握也在等」。

台中市議會昨質詢，市議員陳俞融指盧秀燕訪美前說支持軍購，回台後卻對黨內親中路線沉默以對，是否有說服同黨立委及黨主席，還是支持軍購只是嘴巴說說，玩兩面手法？盧秀燕回應，「我的支持就是重要訊息」，還說，她跟美國跟政府有一定聯繫管道，但涉及軍購業務不方便回答。

請繼續往下閱讀...

要採購符合最新戰爭形式的武器

民進黨團總召周永鴻指出，立法院正在審軍購案，她不能在美說一套、在國內避談。盧秀燕說，她在國內、國外態度一致，為了台灣安全必須提升自我防衛能力，最重要有武器，否則沒辦保護自己，目前版本不一且武器項目很多，「連美國自己也在調整」；她支持的版本是「我們要採購」且須符合最新戰爭的型式。

周永鴻連番追問究竟支持的軍購版本是多少，盧秀燕意外曝，「美國還未完全端出來」，美方告訴她「川習會」本來安排在這個月，受中東戰火川普要坐鎮美國影響，「川習會」將延一個月到一個半月，台灣軍購會有連動性，「相信賴總統應了解、有掌握也在等」、「一個半月時勢會變化」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法