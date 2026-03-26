軍購條例審查》王定宇拋「1.25兆減Ｎ」提議 尋求朝野共識

立院外交及國防委員會、財委會聯席會議，昨併案審查國防特別條例草案，國防部長顧立雄（中）列席備詢。（記者羅沛德攝）

多位藍委態度放軟

徐巧芯：預算數字絕對有討論空間

立法院外交、財政聯席會今天將繼續逐條審查朝野版本的「國防特別條例草案」。面對部分對美軍購發價書付訂金期限將至的壓力，民進黨立委王定宇昨向在野黨拋出「一‧二五兆減Ｎ」提議，建議在未來詳細預算送審時，再行決定是否依「收到發價書」為刪減、凍結預算標準；多位國民黨立委包括徐巧芯、牛煦庭、黃仁對此皆展現放軟態度，表示「預算數字絕對有討論空間」。

待詳細預算送審 再實質刪減

聯席會審議行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨團提出的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

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會議開始，朝野立委即針對法案名稱與適用範圍展開激烈交鋒。國民黨團堅持法案名稱必須明訂「對美軍事採購」，將範圍限縮於美國已同意供售的項目；國防部則強調，政院版除對美軍購，還涵括國內商購、委製以及打造「非紅供應鏈」與導入AI輔助、C5ISR等關鍵項目。

從條例名稱到各條條文，朝野立委意見皆無交集，除國民黨版新增的第三條描述國軍現行建軍流程的條文照案通過外，政院及民眾黨版一至五條皆無共識予以保留，待後續討論或送朝野協商。

值得一提的是，在審查第五條攸關預算匡列上限的關鍵條文時，王定宇拋出折衷方案，呼籲在野黨改以「一‧二五兆減Ｎ」的概念重新思考。他說，一‧二五兆元僅是授權上限，不應在條文把數字寫死，若國民黨堅持採取「沒有發價書的就不准編進來」的標準，依然可在預算細項送抵立院後，針對案項明細進行實質的刪減或凍結，完全符合藍營所主張的「三八〇〇加Ｎ」精神。

月底前若未能支付首期款

國防部：海馬士軍購案恐失效

為說明預算急迫性，國防部戰規司司長黃文啟中將重申，今年度軍事投資預算僅剩餘八十四億元可供新增建案使用，若無特別預算挹注將難以執行；他並示警，日前獲院會同意授權先行簽署的軍購發價書面臨月底付款期限，以海馬士系統為例，若未能於本月底前支付首期生效款，仍恐面臨失效風險。

面臨時間壓力，徐巧芯表態「預算數字上絕對有討論的空間」，她建議將爭議條文直接保留送政黨協商以加快進度；牛煦庭也說，若能將取得美方發價書設定為特別預算的動支條件，王定宇所提方法不失為解決僵局的方式。黃仁也認為，可以保留一些預算應用的空間，但比例要合理。

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