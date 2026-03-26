蘇巧慧爭取百億建設 李四川推公寓裝電梯

李四川昨天到蘆洲湧蓮寺參拜。（記者羅國嘉攝）

新北市長選戰升溫 蘇緊盯重大工程進度 李拚加速都市更新

新北市長選戰升溫，民進黨立委暨市長參選人蘇巧慧昨天公布她第十一屆第四會期國會成績報告，說明她爭取中央超過百億元經費支持，推動新北重大建設，例如捷運土城樹林線、三鶯線、台六十五線增設浮洲橋匝道、五股交流道改善工程等，將持續在立法院為新北爭取資源，緊盯建設進度，也會深入基層、走遍鄰里。

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捷運土城樹林線全線動工 三鶯線今年通車

蘇巧慧表示，針對捷運土城樹林線工程，她二〇一八年爭取時任行政院長賴清德核定總經費五五五億元計畫，去年十月總質詢要求行政院長卓榮泰加速核定CQ880B區段標財務修正計畫，新北市府同年將工程標出，去年底全線動工，朝二〇三一年完工目標推進；三鶯線也預計今年通車。

台65線增設浮洲橋匝道 改善五股交流道

蘇巧慧說，她推動多項新北重大交通建設，包含「台六十五線增設浮洲橋匝道」；獲中央補助卅九．七億元的「五股交流道改善工程」，去年十月陸續完工通車；今年一月行政院核定全額補助九．八億元，預計明年發包動工的「台六十五線增設新莊第二南下出口匝道」；以及三月決標、預計九月動工的「林口至八里一〇五市道改善蜿蜒道路新闢道路工程」。廿四日她也出席「台六十二線延伸至萬里優先路段綜合規劃」地方說明會，中央將全額補助三〇八億元。

此外，新北市老舊公寓沒有電梯，長期困擾高齡者出入不便，國民黨新北市長參選人李四川提出，除了加速都市更新，應推動公寓加裝電梯，針對阻力最大的一樓住戶，免費規劃專屬停車位、道路劃設停車格或補助停車津貼等配套措施，提高住戶配合意願。

李四川昨天也到蘆洲湧蓮寺參拜，他說，輝達進駐北士科，創造一萬個工作機會，其中七十％以上新北市民受惠，不是全部集中台北市。另外，跨越基隆河的捷運與輕軌建設規劃已核定，未來將連接蘆社大橋及蘆洲地區的捷運站，串聯交通系統，同時結合AI產業發展，提升區域經濟活力。

黃國昌喊2034達成興建3.1萬戶社宅

面對新北市高房價、租金貴、社會住宅供不應求的居住困境，民眾黨新北市長參選人黃國昌昨提政見，若他當選，將接手蓋完新北市長侯友宜興建與規劃中的一．二萬戶社宅，另再新建一．二萬戶，在二〇三四年達成興建三．一萬戶社宅目標，落實全齡居住正義。

蘇巧慧24日出席「台62線延伸至萬里優先路段綜合規劃」地方說明會。 （蘇巧慧辦公室提供）

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