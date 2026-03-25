謝國樑推「長樂65專案」 童子瑋︰歡迎跟進好政見

基隆市長謝國樑宣布，設籍基隆滿3年的65歲以上長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。（記者俞肇福攝）

基隆中秋前普發6500元敬老禮金 明年三節禮金也加碼到6500元

爭取連任的國民黨基隆市長謝國樑昨天宣布啟動「基隆長樂六五專案」，凡設籍滿三年的六十五歲（原住民五十五歲）以上長者，今年中秋節「一次性」普發六千五百元敬老禮金，原先領有三千元敬老金的長輩，總計可收到九千五百元的「大紅包」；明年的三節禮金，則從三千元加碼到六千五百元。昨天在屏東縣展開「進步城市—學習之旅」的民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋表示，謝國樑持續跟進他的政見，代表他的政見有溫度、貼近民眾生活。謝國樑則說，好多政策雙方都有出力，卻被扭曲是一方的功勞。

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童提出敬老金、三節慰問金加倍

童子瑋一月下旬陸續提出重陽敬老金和春節、端午、中秋三節慰問金加倍發政見，謝國樑當時回應將研擬最能精準照顧長者方案，昨天在市務會議結束後，宣布推動。

謝國樑強調，是在完整評估財源、財政負擔與預算結構後，決定大幅提升長者福利待遇。凡設籍滿三年的六十五歲（原住民五十五歲）以上長輩，今年可領到六千五百元的「長樂六五敬老禮金」，明年會延續將三節敬老禮金都提高到六千五百元。

原已領3千元者 今年共可領9500元

基隆市政府補充，今年中秋節前是一次性普發，原已領取三節敬老金三千元的長者，可額外領取六千五百元，亦即可領到九千五百元的「大紅包」，共計約八萬七千人受惠，預計增加約五．四六億元經費，市府將以追加預算辦理。

估8.7萬人受惠 須追加約5.46億經費

基隆市政府規劃明年提高三節敬老禮金，從原先的三千元增加為六千五百元，原受排富影響未能領取的長者，明年三節都可領到六千五百元，總經費約需十四至十五億元，將編入年度總預算案。

謝︰好多政策雙方都有出力

童子瑋表示，謝國樑持續跟進他的政見，從營養午餐、颱風假放假標準，到現在三節敬老慰問金，代表他的政見有溫度，貼近民眾生活，且實際照顧民眾的需求。謝國樑對「跟進」說表示，市府最近有好多政策，雙方都有出力，卻都被扭曲成是一方的功勞，他不會在意，「市政府要的是把事情做好」。

針對基隆市長謝國樑宣布中秋節將普發65歲以上長者6500元敬老禮金，民進黨基隆市長參選人童子瑋說，歡迎跟進好政見。（擷取自童子瑋自錄影片）

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