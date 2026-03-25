國民黨北市議員初選 李傅中武未領表

國民黨台北市黨部辦理議員初選第一波作業，包含第一（士林、北投）、第二（南港、內湖）、第三（松山、信義）及平地、山地原住民五個選區，十三名現任議員中，除了涉詐助理費被約談後交保的山地原住民議員李傅中武未領表外，十人完成登記，闕枚莎及涉貪行賄被判刑的陳重文，預計今天辦理登記；九名領表的新人中，僅第三選區的李煥中完成登記，其餘八人今天登記。

李傅中武日前被控利用人頭詐領十五年助理費逾千萬元，複訊後以五百萬元交保並限制出境、出海，至今未公開露面，也未現身領表；不過，昨天領表截止前兩分鐘，曾有兩女一男「壓線」進入市黨部詢問山地原住民選區的狀況，態度低調，看到有媒體在場，未多作回應便離開。記者致電李傅中武，手機關機無法得知回應；市黨部表示，將等主委、議長戴錫欽下週返國後，討論處置方案。

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陳重文昨領表 尚未登記

陳重文因台智光及北投農會賄選案，一審各被判刑八年六個月、五個月，戴錫欽先前說，除非登記前改判且獲判無罪，否則無法領表登記初選；但他昨天在黨部開門前便抵達，十點左右完成領表手續，今天是否會登記參選，他受訪表示，行程滿檔，會找時間辦理。

昨完成登記的包括現任議員林杏兒、吳世正、秦慧珠、李芳儒，領表的有現任議員陳重文、新人黃子哲及滿志剛。

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