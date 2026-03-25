勵志協會民調》近7成民眾︰李貞秀沒資格當立委

民眾黨李貞秀（記者塗建榮攝）

民眾黨提名的不分區立委李貞秀（見圖，記者塗建榮攝）的立委資格爭議延燒。最新民調結果指出，近七成民眾認為李貞秀沒有資格擔任中華民國立委，僅廿八・八％認為有資格，即便是民眾黨支持者，也有超過四成認為李貞秀無資格擔任立委。

逾4成民眾黨支持者 認為李沒資格

台灣勵志協會昨舉辦「一一五年三月台灣情勢民意調查發表會」。民調結果顯示，六十八．六％民眾認為李貞秀沒有資格擔任中華民國立委，僅廿八．八％認為有資格。其中四十歲以上認為李無資格的高達七十二．九％；民進黨支持者認為李無資格者達九十三．四％、國民黨支持者有四十六・一％認為李沒資格擔任立委，即便是民眾黨支持者，也有四十・七％認為李無資格擔任立委。

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民進黨政策會執行長吳思瑤受訪說，從徐春鶯到李貞秀，民眾黨人事提名顯然出了問題，當初徐爭議不斷，新北地檢署起訴書更證實徐是確鑿的「中國代理人」。民眾黨明知提名此類身分者有高度政治風險，卻仍明知不可為而為之，「這背後是否有來自中方的壓力？」

成大政治系教授王宏仁認為，連民眾黨支持者都對李貞秀立委資格感到遲疑，代表其選民基礎相當薄弱。

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