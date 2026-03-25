檢調查出關鍵對話》徐春鶯向中國表忠︰我是紅色的

徐春鶯（資料照）

台灣新住民發展協會理事長、一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯涉嫌觸犯反滲透法共四罪，昨被新北地檢署起訴。檢調發現，徐女向中方表忠的一句關鍵對話是：「我不是藍的、更不會是綠的，問我什麼色？我是紅色的。」

檢調查出，二〇二二年台北市長選舉期間，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明鎖定參選人黃珊珊，並向中共民政部海峽婚姻家庭服務主任楊文濤請示支持意向，楊則回：「她支持咱，咱就支持她」。隨後，徐、鍾動員中配團體成立後援會，為黃珊珊造勢站台及宣傳，徐事後詳盡向中方報告競選過程與開票結果。

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隨著二〇二四年總統大選接近，徐、鍾得知民眾黨主席柯文哲有意爭取中配支持，積極與民眾黨高層接觸。徐春鶯在與楊文濤的對話中表示：「我公開說過，我不是藍的，更不會是綠的，問我什麼色？我是紅色的」，且公開支持兩岸和平統一。對此，楊文濤與徐、鍾兩人達成共識，由他們二人進入政黨體系以爭取政治話語權。

鍾錦明︰在立院組「中配大聯盟」推法案

為了厚植影響力，徐、鍾二人於二〇二三年九月帶領中配團體赴北京參訪，接受中方落地招待，並在交流中深入討論如何透過爭取不分區立委席次來達成政治目的。鍾錦明在對話中表示，若能在國民黨、民眾黨及新黨各爭取到席次，就能組成「陸配大聯盟」來推動法案，屆時「講話就大聲了」；楊文濤對此計畫讚不絕口，稱若能實現則是「死都瞑目，這幾年沒白幹」。

徐後續因中配身分引發社會討論，最終未列入不分區名單，但仍依中方指示，持續參與政黨記者會與選前造勢，並將採訪影像與新聞連結回報給民革上海市委祖統會副主任孫憲。

大選過後，徐持續與孫憲討論國內政治動向，包括柯文哲案的後續影響。孫憲下達指示，認為應與民眾黨保持「友好而不介入」的距離，要求徐在面臨爭議時保存政治能量，甚至提醒她接觸基層中配里長時要「防範監聽」。

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