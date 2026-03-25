國會政要發文挺台 紀念總統直選30週年》美跨黨派議員決議 護台灣民主

民主黨參議員凱恩（美聯社檔案照）

今年為台灣總統直選三十週年，美國聯邦參、眾議員接連發文挺台，指台灣人民所享有的自由，與中共的壓迫統治形成鮮明對比；中共正變本加厲脅迫台灣，美國將持續支持強化台灣自我防衛能力。包括民主黨籍聯邦參議員達克沃絲、共和黨參議員匡希恆及民主黨參議員凱恩等參議院外委會成員，也領銜提出跨黨派決議，重申承諾支持由台灣關係法及六項保證所確立的美國對台政策。

共和黨前參議院領袖麥康奈在社群平台X發文表示，台灣人民所享有的自由，「與中國共產黨統治大陸的壓迫形成鮮明對比，隨著台灣持續強化其自我防衛能力，美國應繼續支持我們的朋友」。

請繼續往下閱讀...

參院軍委會主席、共和黨參議員韋克爾也發布新聞稿表示，台灣已下定決心要保持自由，這份決心與中共所信奉的專制統治形成明顯對比；中共正變本加厲地脅迫台灣。

參院外委會主席里契︰強化台灣防衛能力

參院外交委員會主席、共和黨籍參議員里契在X發文祝賀台灣人民並表示，「美國過去、現在及未來都將繼續支持強化台灣的自我防衛能力」。

眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉表示，台灣的成功故事為全球典範，「我期待持續在國會領導跨黨派行動，以支持台灣安全、繁榮及在國際舞台有意義的參與」。

達克沃絲︰反對中華人民共和國侵略

包括民主黨籍聯邦參議員達克沃絲、共和黨參議員匡希恆及民主黨參議員凱恩等參議院外委會成員，領銜提出跨黨派決議，稱許台灣總統直選三十週年，重申承諾支持由台灣關係法及六項保證所確立的美國對台政策。

達克沃絲說，很自豪能領導這項跨黨派行動。美國將繼續支持台灣的繁榮，我們將反對來自中華人民共和國任何可能危害民主盟友、或危害全球經濟健全與穩定的單方面侵略。

匡希恆說，台灣的發展提醒我們，民主只要被培育與捍衛，就能為世代帶來自由與機會，「隨著中國持續對台北採取強硬行動，我們必須重新承諾保護台灣的民主制度。」

共和黨參議員匡希恆（中央社檔案照）

民主黨參議員達克沃絲（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法