新聞分析》「獅王」地位已鬆動

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

記者施曉光／特稿

前總統馬英九基金會近期出現糾紛，由於當事人蕭旭岑在國民黨中央黨部位居要津，導致這一把火間接延燒到鄭中央，更因為蕭昨日回應馬英九基金會對外說法時，宣稱有人以匿名的方式傷害他與國民黨，更讓外界對於這場藍營宮鬥戲產生好奇。

鄭麗文前天接受網紅訪問時，力挺自己的副手，甚至脫口稱不會讓「賊人」得逞，還以政壇上「自己人」背刺經驗太多的說法做比喻，強調面對「有心人士」想要傷害國民黨，黨中央將鐵板一塊，絕對不會因此內部動搖，頗有扭緊繩箍、禦侮的味道。

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不過，向來標榜走馬英九路線的鄭麗文，如今看到馬英九方面切割自己與對岸高層溝通的重要管道，恐或不免要擔心為自己「西進」鋪路的左右手折損或著傷，可能為國共兩黨溝通平台帶來變數。

除了「外牆」傾圮，鄭中央的「內院」其實最近也出現失火危機。其中最明顯的就是盧系與朱系子弟兵都在質疑黨版軍購立場的聲音，或明或暗的公開挑戰鄭中央的路線問題，並批評「鄭習會」恐對今年藍營地方選情帶來嚴重衝擊，甚至還出現立法院國民黨團罕見邀請被外界視為與鄭麗文「親中路線」明顯對比的「親美路線」代表人物、前黨主席朱立倫，雙方本週五將共商軍購、能源、兩岸路線等議題，但鄭麗文本人及周圍人士卻一再強調「鄭習會」絕對是選舉「利多」，藍營已經很明顯被劃出一道「擁鄭路線VS反鄭路線」的鴻溝。

雖然鄭中央對外澄清國民黨沒有路線爭議的問題，但至少鄭麗文本人日前接受廣播節目訪問時坦承，黨內對於事情難免會有不一樣的「判斷」，而問題關鍵正在於對事情判斷的不同，往往就是來自於路線與方向的差異。

當初宣稱要把國民黨從「羊群」變成「獅群」的鄭麗文，如今在藍營的「獅王」地位已出現鬆動，若持續無視藍營內部分歧的政治現實，難保今年的九合一選戰不會出現各地藍軍公職參選人與鄭中央保持安全距離，或成為敵對陣營操作「支持〇〇〇，就是支持鄭麗文」的分化工具，甚至如果選舉最後出現藍營丟失幾塊執政地盤的結果，勢必引發黨內各路人馬要求黨魁下台的逼宮戲碼。

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