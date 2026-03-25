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    首頁 > 政治

    蕭旭岑反擊：戴遐齡還未經董事會任命

    2026/03/25 05:30 記者施曉光／台北報導
    針對馬英九基金會指稱嚴重違反財政紀律，國民黨副主席蕭旭岑昨強調，他從未經手過錢。（記者施曉光攝）

    針對馬英九基金會指稱嚴重違反財政紀律，國民黨副主席蕭旭岑昨強調，他從未經手過錢。（記者施曉光攝）

    馬英九基金會董事長馬英九日前聲明，前基金會執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈言行不能代表基金會與馬英九立場；基金會執行長戴遐齡前天再指稱，將委請律師針對「嚴重違反財政紀律情事」送請司法機關調查，引發外界關注。國民黨副主席蕭旭岑昨反駁，他過去從未經手過錢，有何財政紀律問題？而且目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，希望董事會能深入了解到底有何問題，並還他一個公道。

    從未經手過錢 有何財政紀律問題

    有媒體報導，匿名人士指蕭旭芩在馬英九基金會的薪水高得令人咋舌，蕭回應，這種說法很可笑，他在基金會的薪水是二〇一九年一月任職時，馬親口跟他說，絕對不能低於過去在總統府任職的待遇，因此他領這份薪水至今沒有變過。

    蕭旭岑並指出，目前他在國民黨是義務職，自己請辭基金會執行長，今年二月廿四日基金會董事會通過由王光慈擔任執行長，他繼續擔任首席執行長，協助基金會業務工作，這都有經董事會通過，因此不明白為何上週基金會的聲明稿卻把王貶低為「前員工」，非常可笑。他強調，所有人事都是經由董事會與馬英九的同意。

    外傳馬英九基金會辦公室在二月廿五日發生衝突，蕭旭岑表示，他與王光慈請辭，不代表有任何不法，而是基於保護馬英九，更不代表有心人可以無限上綱的攻擊他。

    蕭旭岑還說，馬英九基金會本週五就要開召董事會，既然媒體報導馬英九有掌握到什麼事情，就請董事會的成員去請教馬到底掌握到什麼，以及他個人是怎麼樣，一切就能真相大白。

    媒體詢問，外傳馬英九親信金溥聰與蕭旭岑的路線不同，並介入這次基金會人事風波，蕭表示無法回答，強調金過去是他的長官，「凡事留一線」，媒體應該去問金。

    媒體報導，近年「有人」一直以馬英九辦公室的名義在中國「做一些事」，讓「馬總統深感不妥」；蕭回應，他這幾年都在做兩岸青年交流工作，完全不涉任何利益，這也是馬的理念，有人以潑髒水的方式破壞兩岸交流，非常可惡。蕭強調，他會對任何汙衊他人格聲譽的人採取法律行動，若涉及他的清白與名聲，一定捍衛到底。

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