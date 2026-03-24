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    首頁 > 政治

    民進黨高市165人登記選里長 10里2人競爭

    2026/03/24 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    市黨部啟動整合機制 審查、溝通協商 6月敲定提名名單

    民進黨高雄市里長選舉提名登記截止，共一六五人報名，其中十個里各有兩人競爭，將由民進黨高市黨部執評委會組審核協調小組啟動整合機制，六月敲定名單。

    全市893個里 上屆黨員當選301人

    高雄市去年啟動里鄰調整，左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等七區，總數廿一里調整方案，合計新增十里、裁併七里，今年七月一日生效，將從原先的八百九十個里增為八百九十三個里。

    不登記原因 同額競選或不願凸顯政黨

    民進黨高市黨部指出，上一屆獲民進黨政黨推薦書參選並當選的里長有一一七人，現任八百多位里長中，具民進黨黨員身分的有三〇一人；上週里長提名登記作業共一六五人報名，研判部分里可能同額競選，或是不願凸顯政黨色彩，所以沒來登記。

    登記的一六五人當中，有十個里各有兩人競逐，分別為仁武區五和里、灣內里，左營區高鐵里、頂西里，鼓山區光榮里，三民區十全里、本元里、鼎西里、灣子里，苓雅區光華里。

    市黨部主委黃文益說明，後續將由黨部執、評委員會組成審核協調小組，查閱登記人資格後啟動整合機制，約有近兩個月審查期，經溝通與協商，預計六月份通過提名人選。同選區兩位以上參選者如果資格、條件相符，也可能開放參選（不發推薦書），交給當地居民以選票選出最合適的里長。

    藍營議員提名 12個選區開始領表

    此外，國民黨高市議員選舉首梯共十二個選區總計廿八席，三月廿三與廿四日領表、廿四至廿六日登記，另三區擇期啟動登記作業，市黨部主委柯志恩強調以穩定現任、全力拚過半席次為目標。

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