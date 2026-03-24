游象賢與李四川同框》天道盟副會長兒：我爸是角頭非黑道

游象賢（左圖左一）在臉書PO出與國民黨新北市長參選人李四川（左圖左二）拜會的合照。（擷取自游象賢臉書）

國民黨新北市長參選人李四川與天道盟天和會副會長游象賢合照引發爭議。游象賢之子、國民黨新北市議員游輝宂前天表示，「父親從未加入黑道，比較像是在中和南勢角地方上的一個小角頭」，引起討論；昨天他再澄清說，用「角頭」形容父親是因為電影梗，大家比較容易明白。

游輝宂前天接受媒體訪問表示，「父親從來沒有說過他有入過黑道，比較像是在中和南勢角地方上的一個小角頭」，「地方上碰到問題，父親會出頭」；至於會和李四川拍照，因為就是老朋友，李在地方當公務員已經三、四十年，有很多工程上的接觸，跟市民代表們都有認識。

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游輝宂：用角頭形容 是電影梗的關係

游輝宂昨澄清說，家族在中和約有二百至三百年歷史，父親自小在南勢角成長，親戚朋友都住附近，他會用「角頭」形容父親，是因為「電影梗」的關係，這樣講大家比較容易明白。

游輝宂重申，父親從未加入幫派，外界指稱黑道不屬實，父親為人好客，喜歡交朋友，只要做得到，都會盡量幫忙。每逢選舉父親的背景常被拿來炒作，但他仍會持續服務選民，爭取更多支持。

李四川競選辦公室指出，李四川在地方行程的合照遭綠營刻意抹黑，當天餐敘與會者多為台北縣時期鄉鎮代表會主席及中和市歷屆代表，其中包括前中和市民代表游象賢，外界不應含沙射影、亂作文章。蘇貞昌擔任台北縣長時與地方人士互動密切，「怎麼女兒要出來選舉，就把這些父親的老朋友，說成要謹慎往來？」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，每個候選人都有自己的團隊，也有各自的選擇，她會按照既定節奏，持續勤走基層，向市民提出政策願景，爭取更多人認同。

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