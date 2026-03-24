李孝亮案 僑民身分投資千萬 兵役局：符合緩徵

國民黨台北市中正萬華市議員擬參選人李孝亮擁有加拿大雙重國籍，且至今卅五歲未當兵。台北市兵役局昨強調，李孝亮仍具役男身分，依《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》修法前規定，「僑民在台投資一千萬元」申請暫緩徵兵處理；雖去年已修法刪除投資條件，但法不溯及既往，李的緩徵條件仍在，不須入伍服役。

去年修法刪除投資條件 但法不溯及既往

兵役局說明，《兵役法》規定，役男為滿十八歲當年的一月一日起至卅六歲當年的十二月卅一日止；部分役男因身體因素或疾病免役或服替代役，也有役男選擇在教育機構持續進修，延後入伍。部分長居海外，領有雙重國籍的役男，依《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》可等適應語言與文化後再進軍隊。過去「適應期」是在台居住滿一年，或是兩年間每年累積居住超過半年就要入伍，去年九月修法縮緊標準為「一年內累積居住滿一百八十三天即需服役」，同時刪除「回台投資千萬元以上」及「僑資經營事業或外商銀行任管理階層以上職位」可申請緩徵的條件。

請繼續往下閱讀...

李孝亮37歲前未撤資或註銷外國籍 免服役

李孝亮是以中華民國護照加簽僑居身分，回台投資千萬元以上取得緩徵資格。兵役局提到，雖然去年九月已刪除投資條件，但法不朔及既往，李孝亮緩徵資格不受影響，除非他撤除投資或是放棄加拿大籍；若李孝亮直至卅七歲前仍沒有撤資或註銷，卅七歲已不具役男身分，李將不用服兵役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法