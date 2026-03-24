總統直選30週年》向威權妥協就不用強化國防？ 賴：台灣人用投票說明答案

總統賴清德在臉書發文表示，過去有人說總統直選是挑釁中國，如今也有人說向威權妥協就不用強化國防，但一切的答案，三十年前的台灣人已經告訴我們。（取自臉書）

昨天是台灣舉行總統直選三十週年，總統賴清德在臉書發文表示，過去有人說總統直選是挑釁中國，如今也有人說向威權妥協就不用強化國防，但一切的答案，三十年前的台灣人已經告訴我們：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

賴清德指出，台灣人民三十年前投下歷史性的一票，選出自己的總統、成為國家真正的主人，那一票並不輕鬆，一九九六年被稱為「寧靜革命」民主轉型的最後一哩路，在投票前夕，中國向台海發射飛彈、集結重兵軍演，企圖以武力恫嚇，阻止台灣人投票。

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賴清德提到，當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。但台灣人民以智慧、勇氣與決心，不畏威脅投下一張張寶貴的選票，為下一代台灣人打開通往自由民主的大門。若當年選擇放棄，把自由的權利視為對極權的挑釁，就不會有今日民主、繁榮的台灣。

賴清德表示，三十年前我們在飛彈的威脅下，投出民主的第一票，三十年後的今天，我們會秉持同樣的勇氣，繼續自信、堅定地走在民主的道路上，在立法院審議國防特別預算條例的日子，也有人說向威權妥協就不要強化國防，但一切的答案，三十年前的台灣人已經告訴我們了：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

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