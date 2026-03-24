李貞秀採「聯合質詢」上台 綠批合法掩護非法

立法院內政委員會昨邀請陸委會主委備質詢。民眾黨採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（中）、陳昭姿（左）、李貞秀（右）三人上台，引起綠營立委抗議。（記者方賓照攝）

陸委會表明民眾黨中配立委李貞秀不具備質詢官員權利後，民眾黨昨在立院改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀三人共同上台質詢。陸委會主委邱垂正拒絕回應李女質詢，民進黨立委批民眾黨此舉是「合法掩護非法」；國民黨籍召委廖先翔則幫李貞秀的提問再問一次邱，民進黨立委再批廖先翔護航李貞秀。

李貞秀上週對空氣質詢五分鐘後，昨再度在立法院內政委員會登場，在廖先翔助攻下，民眾黨立委採「聯合質詢」方式，讓行政官員不得不上備詢台。經民進黨立委抗議，廖先翔隨即宣布休息；民進黨立委王美惠質疑說，民眾黨此舉根本是「合法掩護非法」。立委黃捷也質疑，為何要護航有雙重國籍的人。

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李貞秀在質詢台上，全程依事先準備的講稿照念，她質疑陸委會、內政部、行政院都沒資格判定立委身分，行政權若凌駕立法權，民主制度必將蕩然無存。

李貞秀更要求邱垂正完整念出中華民國憲法第四條和增修條文第十一條。邱沉默不語後，李又接著說，「那我要求時間暫停」。廖先翔則說，請陸委會主委回答剛剛問題。

邱垂正強調，「李貞秀『女士』沒有及時放棄中國戶籍和國籍，不符合兩岸條例的參選資格，也沒有照國籍法要求落實對中華民國效忠的義務」。

邱垂正指出，「只有合法的立委，才有憲法的質詢權，對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違法違憲的行為，政府依法行政，不可能知法犯法」。

廖先翔繼續說，剛剛李貞秀所提中華民國憲法第四條的問題，請邱主委說明一下；邱垂正回應，「回覆廖召委」，處理兩岸關係當然是依照中華民國憲法及增修條文，對於中華民國憲法第四條，也是會來遵守憲法。

邱垂正拒回應李質詢 廖先翔幫提問 王義川斥廖：你是召委 不是翻譯機

陳清龍追問，憲法增修條文第十一條呢？邱垂正答詢說，不管憲法及增修條文、兩岸條例都是陸委會處理兩岸事務的原則。

李貞秀緊接著問，兩岸人民關係條例第一條是什麼？請邱主委回答。邱垂正拒絕回應後，廖先翔又請邱回答；民進黨立委王義川痛批，「你是召委不是翻譯機啦！」

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