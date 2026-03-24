首架F-16V 預估9月交運返台

國防部長顧立雄昨於外交及國防委員會答詢。（記者方賓照攝）

我國對美軍購案目前仍有F-16戰機等三案交付延遲。國防部長顧立雄昨於立法院外交及國防委員會答詢說明，首架F-16V預估可以於今年九月飛返台灣。

國防部副部長徐斯儉於美東時間十六日赴美視察F-16V產線，並見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試的首架機。針對首架F-16V抵台時程，顧立雄說明，目前尚無法精確估算今年交機架數，但首架預計可於第三季交運返台。MQ-9B高空無人機也預計將於今年第三季交運來台。

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針對軍購案延遲交運狀況，顧立雄表示，我國對美軍購持續到現在共有廿三案，許多都已經按照節點提前或準時交運，目前主要有F-16戰機、AGM-154空對地飛彈、MK-48魚雷等三案交付延遲。

戰規司司長黃文啟補充，F-16戰機軍購款共約二四〇〇億元，目前已付一四九〇億元；AGM-154空對地飛彈案款共約新台幣六十億元，由於立約尚未完成，目前只付了一億多元的先期準備款；MK-48魚雷兩案合計約一．七七億美元，我方前面只付了約新台幣三億多元的初期準備款。

顧立雄坦言，我方無法針對軍購案交運遲延索賠，但整個稽核流程相當嚴密，我方也與美方設有專案辦公室合作，進行綿密協調、定期會議、訪廠等。軍購案屬於政府對政府行為，過往例子都是台美雙方會在專案執行期間互相溝通、提出要求。

黃文啟進一步說明，發價書不是合約，而是安全承諾文件。若遇到交運延遲，我國也不是什麼都不能做，美方如果在軍購案管理上有瑕疵，我方可以要求換掉專案辦公室所有成員，刺針飛彈便是一例；若是因為產線人力不足而遲延，我方也可以要求增加生產人力。

顧立雄也強調，全世界願意以「政府對政府」模式給予我國軍購的只有美國，台美有長年經驗，美國政府對台承諾也是一種保證，美國政府在與我們協商的過程中，都會希望合約廠商加緊產制，「我們不能因為F-16V一案延宕，就不積極強化防衛戰力」。

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