國軍分6年買20萬架無人機

國防部長顧立雄昨於外交及國防委員會答詢。（記者方賓照攝）

歷經在野九度杯葛，立法院外交及國防委員會昨排審政院版國防特別條例草案，與國、眾版併案審查。立委詢問，無人載具發展快速，我如何籌獲裝備並建構非紅供應鏈？國防部長顧立雄強調，未來將分批採購、友盟技術合作，確保更新迭代。

民進黨立委陳俊宇說，借鑑俄烏戰爭和近期美伊衝突，無人載具運用在現代戰場已是重中之重，而政院版特別預算條例草案擬編列廿萬架無人機及千餘艘無人艇預算，除指出外界認為無人機迭代速度快、不應一次買齊，陳並詢問何以推動國防自主、建構國內非紅供應鏈？

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顧：逐批更新採購規格

顧立雄說，現代的新型態戰爭，可見無人載具作為不對稱戰力的重要性，考量無人機快速迭代，國防部將分批採購廿萬架無人載具，不會一次完成採購，並逐批更新採購規格，確維戰力不墜。國防部戰規司司長黃文啓補充，無人載具包含小型無人機及無人艇、執行年度各異，就無人機而言，預劃以六年完成這廿萬架的分批招標、製作。

國防部送至立院的書面報告表明，上述廿萬餘架無人機分為濱海監偵型、濱海攻擊型，未來擬部署於陸、海軍，提供海上監偵能力，可對登陸船團威脅發揮早期預警、快速打擊，縮短作戰反應時效。

顧強調，所有民主國家都有共識要排除紅色供應鏈，台灣不可能期待只用廿萬架無人載具就能打一場島嶼防衛作戰，必須如同烏克蘭般戰時能在國內生產。而為達成此目標，非紅供應鏈必須有足夠規模，需要穩定的「長單」吸引民間廠商投入，進而建構自主生產能力。

顧立雄表示，要排除紅色供應鏈，一定要有足夠需求規模，不僅讓民間廠商願意投資，更要讓世界各國願意與台灣進行技術共同研發、移轉，若沒建立起產業規模，就不太可能打造排除紅色供應鏈的無人載具。

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