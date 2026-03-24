顧立雄：軍購特別條例逐年審查不利備戰

國防部長顧立雄昨在立法院表示，若國防特別預算採逐年審查或限縮期程，將對建軍備戰造成嚴重不利影響。（記者方賓照攝）

立法院外交及國防委員會昨審查政院及藍白兩黨提出的國防特別條例草案，列席的國防部長顧立雄會前受訪強調，行政院版國防特別條例最為周延，希望朝野持續協商、找到共識，並期盼國防部版本能獲得大家的支持；若國防特別預算採逐年審查或限縮期程，將對建軍備戰造成嚴重不利影響。

立法院外交及國防委員會昨審議行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、立院民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨團提出的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

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顧立雄受訪表示，他將報告、說明院版國防特別預算的完整性及必要性，也強調院版最為周延，希望不分朝野持續進行協商、找到共識，盼國防部版本獲得支持。

對於立委質疑預算是否應等發價書送達後再編列，顧立雄一再強調，若等發價書送達後才通過特別預算，絕對會窒礙難行。他說，條例是規範大致架構，國防部沒有在規避立法院審查，預算案屆時仍要送入立院委員會，沒有空白授權、採購不透明等問題，呼籲立委別再混淆「條例」與「預算」。

而立院民眾黨團版本直接將國防特別預算金額明確列出。國防部戰規司黃文啟表示，軍購仍須依計畫預算制度辦理，進入議約程序後才能確認實際內容。他舉例指出，過去採購阿帕契AH-64D Block 2時，到了議約階段，已出現新機型Block 3，若法條一開始就寫死，屆時恐怕就得重修條文，才能購得更新型裝備。

藍營版本將增加付款與履約不確定性

針對政院版國防特別預算編列八年的原因，顧立雄說明，編列八年能夠跳脫年度預算的束縛，且無論是軍購案都有一定的交運期程，若將條例限縮在很短的時間內，案項就會無法執行，無法在期限內完成交運。顧也強調，即便編列八年，國防部一樣會遵守財政紀律。

顧指出，若國防特別預算採逐年審查或限縮期程，將增加付款與履約不確定性，甚至衍生違約金、延遲交裝與額外費用，對建軍備戰造成嚴重不利影響。

主計總處副主計長陳慧娟也表示，相關條文未來恐有窒礙難行之處，因為預算執行本來就有既有規範，無需另訂條文，否則恐讓執行人員未做事就先背上罪名。

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