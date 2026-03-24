監委點名法院輕判》史上最大共諜案 前解放軍鎮小江僅判4年

共諜輕判案例

中共吸收台灣人員加入共諜組織的國家安全法案件，近年屢遭批評「情重法輕」，即使已修法加重國安法的刑責，但司法實務上仍一直存在輕判案例，只要被告認罪、在修法前犯案，法院往往以「未造成國安實際危害」或「危害甚小」為由予以輕判，甚至予以緩刑，量刑不如對貪污罪的嚴苛，法院輕判國安案件的風氣也成為昨日監察院國安糾正案上的導正重點。

回顧近年共諜獲輕判的案件，首推中國解放軍前中校鎮小江，來台吸收台灣現役與退役軍官，竊取幻象二〇〇〇戰機等機密情報，此案被視為「史上最大共諜案」，但最後鎮小江卻僅被判刑四年定讞，鎮小江在一審聆判時還忍不住與一旁的共犯相視而笑。

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自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然，退休後為中國在台發展組織，吸收軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈，協助蒐集情報員個資、軍事機密情報交給中方；張超然最終被依舊國安法輕判一年六月、周天慈一年二月，未遂的岳志忠判刑十月定讞，外界批評其危害程度與量刑不成比例。

退役飛官史濬程被中國情治人員收買，在台吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，洩漏包括台灣因應中共戰機侵擾台灣的應對方案、雄三反艦飛彈部署等機密資料給中國，從事間諜時間長達三年，最高法院去年八月依國安法將史濬程輕判二年二月定讞。

退役空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀，被香港商人謝錫璋吸收為中國共諜，在台發展組織，試圖接洽、吸收現退役將校未遂或既遂，因二人認罪，二〇二四年最高法院維持二審，將錢耀棟輕判一年四月、魏先儀兩年，還各緩刑四年、五年，支付公庫各一五〇萬元、三百萬元定讞，不用坐一天牢。

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