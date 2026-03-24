民調明天登場》陳見賢被爆黑歷史 徐欣瑩促暫停初選

政治粉專昨po出所謂的國家檔案資料，直指爭取國民黨提名的新竹縣副縣長陳見賢涉入黑幫且曾暴力危害地方。陳見賢競辦否認指控。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣長黨內初選民調明天（廿五日）將開始，昨天卻有政治性臉書粉專提出據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，直指初選參選人、新竹縣副縣長陳見賢過去染黑，涉嫌詐賭和從事暴力行為，曾被一清管訓。

另一初選參選人、立委徐欣瑩昨要求黨中央暫停初選，啟動排黑審查，只要確認陳見賢的黑背景就撤銷其參選資格；陳見賢則曬出良民證回敬，請求黨中央對造謠生事的徐給予最嚴厲黨紀處分，並喊話徐若無意遵守制度，就立即自行退選。國民黨組發會對此表示，經查陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。

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國民黨中央：陳符合初選參加資格

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，昨天有政治粉專披露，竹北警分局曾在一九八五年把陳見賢列在「幫派（會）分子不法活動調查資料表」上，清楚載明他是「風飛砂」幫眾，並附有當年警總的管訓結訓證明、管訓期間考核紀錄以及多份案件相關人筆錄。文內指控陳見賢涉入開設賭場詐賭、持利器傷人、恐嚇被害人簽署本票以及持械尋仇等。

今年初，陳見賢就曾被爆涉入黑幫且被管訓過，當時陳見賢競辦嚴正否認，並委任律師追責。徐欣瑩昨天得知有陳見賢「黑歷史」的文件曝光，隨即提出三項要求：一、立即暫停初選。二、啟動排黑審查。三、若查證無誤，應立即撤銷陳見賢之提名登記資格。

國民黨組發會對此表示，檢肅流氓條例已於二〇〇九年釋字第六三六號被宣告違憲，國民黨黨章亦於二〇二〇年九月初全國代表大會通過排黑條款，其中「檢肅流氓條例」也於該修正案因應釋憲案刪除。針對徐欣瑩的陳述，經查，陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。

徐欣瑩說，尊重組發會的認定，但問題的核心不在「有沒有違反黨章」，而是陳見賢有無誠實面對過去、是否符合社會對政治人物的基本信任，希望黨能用符合社會大眾所期待、更高道德標準面對排黑原則。

陳見賢競辦昨曬出縣警局核發的良民證，載明陳見賢「在台灣地區查無犯罪紀錄」。陳陣營表示，這是選舉奧步，一清專案是未經法院正當審判程序，違憲的白色恐怖延續。

陳見賢陣營籲請黨中央對徐欣瑩祭出最嚴厲的黨紀處分，也請考紀會調查徐被控涉入的賄選疑雲，若確實涉及違反選罷法和黨規，應取消徐的初選資格。陳也呼籲，徐若無意遵守制度，應立即自行退選，至於徐陣營近期一連串毀謗陳見賢的行徑，他們已請律師興訟。

網路上近來也流傳一支短影音，指控國民黨新竹縣黨部有公文遲發、讓人頭黨員一次補繳四年黨費、陳見賢辭主委卻隨時回黨部坐鎮等不公弊端，縣黨部表示將對涉嫌散布的前國民黨立委林為洲黨紀處分。林為洲昨未回應此事。

政治粉專昨po出所謂的國家檔案資料，直指爭取國民黨提名的新竹縣副縣長陳見賢涉入黑幫且曾暴力危害地方，立委徐欣瑩則促黨中央暫停初選。（資料照）

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