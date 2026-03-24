《苗栗市長選情初探》國民黨余文忠尋求連任 泛藍有雜音 綠營搶插旗

記者彭健禮／特稿

下屆苗栗市長選舉，國民黨籍現任市長余文忠將尋求連任，但泛藍陣營也有雜音，同黨籍縣議員楊明燁受推勸「上轎」，前同黨同志、現任無黨籍議員禹耀東則躍躍欲試，雖然民進黨尚未有明確人選，但若泛藍陣營分裂，綠營也有機會插旗。

本屆立委選舉，國民黨原任苗栗市長邱鎮軍帶職參選當選，所遺市長一職須補選。藍營時任縣議員的余文忠、鄭碧玉及楊明燁三人，經黨內初選，余文忠勝出；余並在與綠營推出的縣議員徐筱菁對戰下，當選苗栗市長。

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余文忠補選上任後，把競選補助款捐出並效仿縣長鍾東錦捐薪助學，另提高老人生日禮金，惠及老幼。他在市政願景擘劃，極具衝勁與想法，然也有「衝過頭」的時候，像廿五億元苗栗市政大樓案，就被鍾東錦勸阻；市立納骨堂增建殯儀館禮廳案，也遭邱鎮軍反駁。

因此，地方上對余文忠的個人及施政評價不一，加上藍營內部派系角力，傳出有意推勸楊明燁出馬角逐。另已連任七屆縣議員的禹耀東，前曾為國民黨員，屬泛藍陣營，也表態欲角逐下屆苗栗市長寶座。

苗栗市藍綠選民結構約為七比三，對民進黨依舊是艱困選區，綠營選區議員徐筱菁、許櫻萍已確定爭取連任，參選市長人選未定。然苗栗市為縣治所在地，人口逾八萬、全縣人口第三多，鍾東錦尋求連任縣長，苗栗市不可少，定會加以整合；但若泛藍分裂，綠營也有強棒投入選戰，不無勝算。

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