《國民黨擬參選人》李孝亮雙重國籍 稱未不法規避兵役

國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮，坦承具雙重國籍也未服役。（資料照）

35歲仍具役男身分 為何還沒接到兵單？李不回應 兵役局今確認情況

國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮，因去年罷免期間發言引爭議，被黨內同志檢舉損害黨譽，市黨部紀律委員會上週以「無法確定對黨有傷害」為由不予懲處，然一波未平一波又起，李被爆具有加拿大雙重國籍，而且卅五歲了竟還沒當兵。李孝亮昨在臉書回應坦承具雙重國籍也未服役。兵役局說，李未逾卅六歲，目前仍具役男身分。但記者詢問李自去年罷免期間從向中選會遞交提議書至今已超過四百天，為何還沒接到兵單？李選擇不回應。

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王閔生︰若用第二國籍入境規避更可惡

市議員王閔生受訪直言，民意代表就是不能有雙重國籍。關於兵役，李孝亮若刻意用第二國籍入境，規避出入境紀錄，導致沒辦法發送兵單就更可惡，因為這是刻意逃避。既然要當民代，兵役或雙重國籍問題都處理不好的話，要怎麼為民喉舌，幫民眾處理法律問題？

李孝亮昨在臉書發表六三五字，坦承有雙重國籍，稱是過去長期留學與海外生活過程中，依照當地相關規定取得，已主動向加拿大駐台北貿易辦事處了解放棄國籍相關程序，另以「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」取得緩徵身分，「絕沒有使用不法的方法規避兵役問題，也沒有任何模糊空間」，強調會以負責任、誠實的態度面對，一定會依照法令規定妥善處理，「我會持續用正面、負責、積極的態度回應社會期待」。

然而，對於何時取得加拿大國籍、何時返台與緩徵條件為何，即便有緩徵，但法令規定居住超過一八三天應會辦理徵兵，罷免期間從向中選會遞交提議書至今已超過四百天，期間有無未規避兵役離開過台灣，以及有無收到兵單、所謂「負責態度」具體內容等問題，他一概不願回應，僅表示以臉書發文為主。

蔣萬安等蔣家多人 連勝文、連勝武都沒當兵

兵役局表示，目前手邊資料僅能看出姓名年次，需要等負責相關業務同仁今日透過民政系統與身分證資料等確認李服役情況。「兵役法」規定，當兵年限是到卅六歲年底，目前李卅五歲，還是役男身分；若李在台居住時間一年內超過一百八十三天，或是其餘暫緩條件消失，兵役局即會發出兵單，至於沒有當兵是因僑民或體檢緣故需再調查。

事實上，國民黨籍政治人物未服兵役者不少，包含BMI值超標、體重過重而免役的連勝文、近視度數過高的連勝武，因「腰椎間盤突出」免役的台北市長蔣萬安、受傷報退的蔣孝勇、蔣孝武，同為蔣家的蔣友柏、蔣友常、蔣友青等具僑民緩徵而免役。

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