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    首頁 > 政治

    晶圓廠、天然氣接收站 經濟命脈面積廣大 何澄輝： 建構反無人系統屬「必要成本」

    2026/03/23 05:30 記者方瑋立／台北報導
    台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

    台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

    近年俄烏戰爭與中東衝突中，無人機大量投入已徹底改變現代戰爭型態。針對在野黨計畫刪除無人機及反無人機相關國防特別預算，台灣安保協會副秘書長何澄輝示警，面對中國可能發動的飽和攻擊，建置相關系統刻不容緩。若以單枚造價動輒二百萬美元以上的傳統防空飛彈，攔截僅需數萬美元的低成本無人機，將落入極度不利的「成本不對稱」消耗戰。

    何澄輝昨受訪指出，無人機攻擊具備「彈藥化」與「大量使用」特點，近期美軍在中東遭遇伊朗「見證者」自殺無人機襲擊時，規模往往達數百甚至上千架。這類低成本誘餌若迫使防守方消耗昂貴精準飛彈，防空網再嚴密也會被磨損殆盡。他強調，建立專門的反無人機系統才是上策，諸如以色列「鐵束」雷射防空系統、美國「HELIOS」雷射武器或新型反制系統，方能大幅降低防衛成本與戰損風險。

    何澄輝進一步表示，無人系統特徵在於快速迭代與大量消耗，台灣必須建立本土產線並取得技術轉移。然而，面對國防部提出的八年期一．二五兆元特別預算，在野黨卻企圖刪除所有委製及商購的無人、反無人系統預算，此舉無異於在弱化台灣國防、製造國安破口。

    針對能源與產業安全，何澄輝強調，無論是現有的科學園區、晶圓廠、天然氣接收站，或是評估中的核電廠重啟案，反無人系統已成為不可或缺的「必要成本」。他痛批在野黨一面高喊能源建設，一面卻砍掉保護這些設施的防禦預算，心態極度可議。何澄輝以烏克蘭經驗為例指出，戰爭進入第三、四年後，無人機產量劇增，攻擊重點也全面轉向民生基礎設施。台灣的煉油廠、天然氣接收站及台積電晶圓廠等經濟命脈面積廣大，敵人若改用大量低成本無人機實施「蜂群攻擊」，破壞力難以估計。

    何澄輝直言，未來公共建設預算應將整合聲學、紅外線偵測及人工智慧異常判斷的反無人機系統視為安全基底。建構「台灣之盾」與反無人機系統不只是軍事議題，更是維護台灣經濟韌性與社會安全的「國安預算」，在野黨大刀一揮全砍，毫無道理。

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