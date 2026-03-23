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    台獲反無人系統技轉製造具「實戰經驗」 專家：完整防護網 攸關經濟韌性

    2026/03/23 05:30 記者方瑋立／台北報導
    朝野軍購條例版本比較

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    伊朗無人機攻擊海灣國家基礎設施敲響警鐘，內政部長劉世芳日前受訪強調，內政部將開發反制系統，全力防衛「一級關鍵基礎設施」，卓揆昨也赴獲法商技轉自製許可的無人機反制系統廠商「為升電裝」公司視察。專家指出，未來戰爭型態將鎖定民生經建設施，企圖透過破壞經濟造成社會壓力，一般干擾槍效用有限，必須將反制系統直接部署於陣地隨時待命，方能建構周延防護網。

    退役上校、前空軍飛彈預警中心指管長周宇平昨受訪表示，該反制系統源自法國，全球部署已達一二〇〇套，具備豐富實戰經驗，與一般代理或我國初步自製產品在應對戰時威脅時仍有差異。他說明，廠商在完成技術轉移後已落實自製化，優勢在於能隨時依照作戰需求調整「頻率或功率」，面對不同場景具備更高適應性。

    源自法國系統 全球部署已達一二〇〇套

    針對戰術布局，周宇平直言，「一般來講只有干擾槍是沒有用的」，防衛者必須先偵測並掌握目標來源，唯有將系統直接部署在陣地，防護網才會完整。他也強調，未來戰爭「不會只有軍方的事，民生經建一定照打」，敵方會鎖定經濟設施以影響整體作戰。

    面對現代新型態的無人載具威脅，政府擬提出八年期一．二五兆元國防特別預算加強不對稱戰力及防衛韌性，但在野黨所提版本擬刪除包含無人與反無人系統在內的所有委製、商購項目。行政院副院長鄭麗君昨憂心指出，若預算持續卡關，恐衝擊產業動能，延宕關鍵技術研發與國際市場布局。

    對此，周宇平指出，若經濟部、內政部等部會擴大參與軍民通用科技發展，對全社會防衛韌性將有顯著幫助。他透露，相關廠商將配合四月份於彰化的動員演練，加入無人機反制課程。周宇平說，台灣走向「非紅供應鏈」是確定的方向，廠商本身具備毫米波雷達技術底蘊，未來透過技術提升，除了供應國內防護需求，更期望能以台灣自有品牌「雷盾」對外輸出，成為國際供應鏈的重要一環。

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