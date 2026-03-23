卓揆：5年 442億扶植本土無人機產業

行政院長卓榮泰（前排右六）手持「Aegis 雷盾」無人機反制系統看板，比出大姆指，展現對本土軍工產業發展的信心。（記者張聰秋攝）

打造「台灣之盾」 成為亞太地區的民主供應鏈中心

行政院長卓榮泰昨天參訪汽車工業跨入軍工產業的為升電裝公司，關切無人機反制系統的研發成果。卓揆表示，軍工產業是國家五大信賴產業的重中之重，政府會全力協助民間企業，五年內編列四四二億元預算，全力扶植本土無人機產業，目標要讓台灣成為亞太地區的民主供應鏈中心。

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中東戰火未歇，國際地緣政治風險升溫，無人機成為決定戰爭勝負的不對稱戰力。卓榮泰透露，經濟部已具體擬定「無人載具產業發展統籌型計畫」，自二〇二五年起至二〇三〇年共編列四四二億元，將從市場、技術、環境及法規四大面向著手，政府要打造「台灣之盾」、建構快速精準的擊殺鏈，並發展本土軍工產業，一項都不能缺少。

他說，去年國內無人機產值一二九億元，為前年二．五倍；外銷廿九．五億元，更是前年的廿一倍，成長速度相當快。台灣在「非紅供應鏈」中已佔有不可或缺的地位，無人機也是國家十三項關鍵戰略產業之一，政府將全力打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

話鋒一轉，卓榮泰表示，行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案（簡稱國防特別條例），本週將於立法院付委審查，目前仍有不同版本的提案，除了行政院八年一．二五兆元版本外，其他版本皆未納入發展本土軍工產業項目，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位，因此首要是爭取立法院支持院版預算。

向陳素月 謝衣鳯喊話

籲支持政院版本預算

他向在場的立委陳素月、謝衣鳯喊話，呼籲支持行政院版本預算，行政院版規劃打造「台灣之盾」守護台灣安全、導入AI（人工智慧）科技，建構快速精準的擊殺鏈、全力發展在地軍工相關產業，共三大核心區塊。卓榮泰強調，台灣要建立「台灣之盾」，必須靠在地供應與自主產能，這種操之在我的力量，才是真正永久的和平。

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