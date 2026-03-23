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    首頁 > 政治

    國民黨竹縣初選》黃金週日 徐欣瑩、陳見賢拚出線

    2026/03/23 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨立委徐欣瑩（左圖左，記者黃美珠攝）把握黨內初選前的最後黃金週日，到竹北傳統市場掃街。副縣長陳見賢（右圖左，陳見賢競辦提供）則有台東縣長饒慶鈴公開相挺。

    國民黨立委徐欣瑩（左圖左，記者黃美珠攝）把握黨內初選前的最後黃金週日，到竹北傳統市場掃街。副縣長陳見賢（右圖左，陳見賢競辦提供）則有台東縣長饒慶鈴公開相挺。

    昨天是國民黨新竹縣長黨內初選前的最後一個黃金週日，爭取提名的立委徐欣瑩由立院同黨同僚王鴻薇、林倩綺、賴士葆陪同掃街；初選對手、新竹縣副縣長陳見賢則釋出獲得台東縣長饒慶鈴相挺的訊息。

    徐欣瑩由多名藍委陪掃街

    徐欣瑩昨天上午由王鴻薇、林倩綺等陪同，在溪北、溪南傳統市場不斷爭取鄉親支持，期間還以接聽電話的手勢，為即將來到的電話民調衝刺。徐下午則由賴士葆陪同在竹東車隊掃街，號召支持者週三（廿五日）起三個晚上，為她留在家接聽電話，力挺她打贏黨內初選。

    王鴻薇說，徐欣瑩非常優秀，是個專業又認真的博士，定可勝任縣長工作，所以立院黨團很多立委都挺她脫穎而出，代表國民黨參選新竹縣長。

    陳見賢有饒慶鈴相助

    陳見賢不讓徐欣瑩的立院黨團後援獨美，也釋出他獲號稱「五星縣長」台東縣長饒慶鈴公開相挺的訊息。陳轉述，饒認為他長期深耕地方，縣政歷練完整，雙方可推動雙城合作，打造「科技×觀光」新模式。特別是台東近年持續推動「無圍牆巨蛋」理念，結合自然景觀與大型活動，成功帶動觀光人潮成長。農業品也透過品牌化經營與通路拓展而走向全台及國際市場。新竹、台東兩縣各具優勢且高度互補，未來科技與自然的結合，將是台灣最具競爭力的發展模式。

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