國民黨中市初選》楊瓊瓔、江啟臣 跑透透爭取支持

國民黨台中市長初選本週展開，立委楊瓊瓔（左圖中）昨早為神岡馬公益馬拉松鳴槍。面對楊瓊瓔來勢洶洶，江啟臣（右圖）則表示，黨內民主大家爭取支持都是很正常的事。 （記者歐素美攝）

國民黨台中市長初選本週起展開，爭取國民黨提名的立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣都行程滿檔，強調爭取最後勝利；而民進黨市長參選人、立委何欣純也是照自己的行程走，強調依自己的步調爭取市民認同。

楊為馬拉松鳴槍 公益捐款助癌友

江活動滿檔 續提市政藍圖、願景

楊瓊瓔昨一早出席神岡公益馬拉松，為跑者鳴槍加油。她表示，這不只是一場挑戰自我的賽事，更是一場匯聚愛心的盛典，這次活動的公益捐款已經高達一五〇萬元，善款將用來支持中華民國兒童癌症基金會，幫助更多需要照顧的病友，強調「大家邁出的每一步，都在為社會注入溫暖的力量」。

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楊瓊瓔廿一日在太平舉辦萬人挺瓔團結大會，號稱半小時湧入破萬人力挺，何欣純昨在北屯區跑行程時，對楊瓊瓔直搗其大本營回應，政治動員是民主社會的一環，可以理解；市民才是她心上最重要那塊，她最注重市民對市政願景、生活問題改善及對於台中市長未來期許。

江啟臣昨天出席台中市金門同鄉會理事長交接及台中市直轄市李氏宗親會會員大會。面楊瓊瓔造勢來勢洶洶，江表示，黨內民主大家爭取支持都是很正常的事，過去廿天他也辦了跨不同行政區的大大小小小見面會，透過見面會持續跟大家報告他擘劃的未來市政藍圖、願景及台中的未來，他會繼續努力跟市民報告對大台中未來的規劃跟想法。

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