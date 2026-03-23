法部談「鼓吹戰爭消滅主權 最高罰百萬」 言論自由非無邊界 得以法律限制

他國立法處罰鼓吹戰爭等言論

行政院提案修正「國家安全法」，針對鼓吹戰爭言論要消滅我國主權者，最高可罰百萬元，引發藍營質疑違反言論自由。法務部送交國會修法公聽會報告強調，言論自由並非毫無邊界，仍得以法律限制之。

行政院版國安法第四條修正草案明定，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權。經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定違反前項規定者，處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

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法務部報告指出，言論自由為「憲法」第十一條明文保障的人民基本權利，惟言論自由的核心價值在於保障意見的自由流通，使人民有取得充分資訊及自我實現之機會，而非淪為散播仇恨或鼓吹戰爭的工具。

法部說，依「憲法」第廿三條規定，如為防止妨害他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者，仍得以法律限制之。「公民與政治權利國際公約」保障言論自由，同時賦予我國制定法律禁止鼓吹宣傳戰爭及仇恨性言論的國家義務。

根據說明，公政公約第廿條規定：「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴，應以法律限制之」。

法務部提到，鑑於該等言論可能導致種族、民族或宗教的歧視或戰爭行為，故在保障言論自由的同時，必須對有害言論進行必要的限制。該條已賦予國家立法禁止仇恨言論及鼓吹戰爭之法律框架及適用範圍，並強調對於言論自由之限制，必須遵循法律保留原則及比例原則，此與我國憲法第廿三條規範意旨一致。

拉脫維亞、芬蘭於刑法中

明文處罰煽惑戰爭的行為

法部舉例，拉脫維亞、芬蘭均於該國「刑法」中，明文處罰煽惑戰爭的行為。德國鑑於其歷史背景特殊性，並為落實「羅馬規約」規定，於該國「刑法」第一三條第一項特別明文處罰對特定仇恨性言論，第三項則處罰公開擁護納粹的言論，以維護社會安定及國家安全。

陸委會指出，參照公政公約第十一號一般性意見，聯合國人權事務委員會認為，為使該公約得充分發揮效力，應立法明確指出其所描述的宣傳行為違反公共政策，並規定違反時的制裁措施。

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