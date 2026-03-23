人事案「橄欖枝」遭吃乾抹淨 綠委：藍白會付出政治代價

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，藍白僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，將執政黨遞出的「橄欖枝」吃乾抹淨。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨強調，執政黨的橄欖樹被藍白砍光，在野會付出政治代價；民團也認為，藍白作法非常惡劣，誠信問題明顯。

吳思瑤指出，本次中選會人事案，執政團隊種滿了橄欖樹，沒想到橄欖樹被藍白砍光、不顧政治誠信，「這是一次實驗性的合作，但結果令人遺憾。」由於中選會面臨辦理年底選舉的要務較為急迫，行政院長卓榮泰日前有說眼前要先把中選會的三位人選補齊。

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至於後續NCC、監委或是大法官的提名，吳思瑤認為，監委、大法官被藍白高度政治鎖定，朝野若要合作恐怕機會渺茫；有關NCC委員，執政黨還是努力朝向公共媒體領域的專業人士方面來做提名與突破。

民進黨籍內政委員會召委李柏毅批評，「執政黨的善意被騙一次，絕不能一而再、再而三！」接下來包括NCC、大法官、中選會補提及監委等人事案，絕不能再採取空白授權，必須以更嚴謹、透明的方式推進。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，民進黨團先前曾就中選會人事案釋出「善意」，徵詢國民黨跟民眾黨團意見，名單上也確實列有跨黨派人選；但國、眾兩黨最終仍在審查時就意識形態否決，看似有所監督，卻意圖走回「對抗」老路，作法「非常惡劣」，誠信問題明顯，有失民主風度。

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