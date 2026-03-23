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    首頁 > 政治

    鄭中央定於一尊？ 國民黨人士：目前是皇城之內的祥和

    2026/03/23 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文盼今年上半年訪中促成「鄭習會」，藍營內部反對者主要擔心會影響年底地方選舉；另台中市長盧秀燕子弟兵、藍委黃健豪日前稱國民黨版軍購特別條例「三八〇〇億元＋N」，並非盧秀燕屬意版本。對於黨內意見，鄭麗文日前受訪稱，大家對事情的判斷難免不一樣，並重申黨內並非一言堂。黨內人士則直言，目前是「皇城之內的祥和」，表面團結但意見歧異，為了選舉不能撕破臉。

    表面團結 為了選舉不能撕破臉

    中東戰事未歇，美國總統川普宣布延後訪中行程，「鄭習會」能否如鄭麗文所願於上半年登場，也產生變數，但鄭堅稱對選戰是大利多。黃健豪不諱言完全沒有辦法理解，「不要說利多，不要傷害就好了」；國民黨前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也說，若被貼上標籤，選戰會很辛苦。兩岸論述不是年底地方選舉的主軸，可以等到今年過完後再闡述。

    前黨務高層串連百里侯結盟

    黨內人士表示，鄭上任後鮮明的親中路線，讓不少黨內的親美派敲響警鐘，據他了解，已經有前黨務高層在串連有份量的地方百里侯，結盟厚積實力，包括六都的藍營市長。也有藍委明白表示，新會期就有資深藍委招攬他加入正在籌措中的「次團」，但目前還未成氣候。

    黨內人士指出，目前是「皇城之內的祥和」，表面團結但意見歧異，為了選舉不能撕破臉。距年底選舉還有一段時間，但眼前就有軍購特別條例、國民黨前發言人蕭敬嚴等多件黨紀案，以及藍白合等疑難雜症，如何處理就看鄭麗文的政治智慧與手段。

    身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，黨團大會開會前，本來大家對軍購的方法就有不同的意見，黨中央持開放的態度，但是都要循規矩進到黨團大會的平台來整合，最後黨團大會的結論是「三八〇〇億元＋N」，也是綜合各方意見之後的結果。

    牛煦庭說，國民黨再次強調，不會反對對美軍購，但前提要有發價書與完整的相關程序，現在很多人因為數字的關係大做文章，甚至有人想要見縫插針，這都是沒有必要的政治陰謀。

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